"A finalização sempre foi um ponto forte meu, desde a base. Sempre fiz muitos gols. Só que aí quando você perde um, dois, três, já falam que você não sabe finalizar e vai minando [a confiança]. Meu ponto forte sempre foi a finalização. Esse gol contra o Barcelona foi muito mais difícil do que os gols que eu tinha perdido. Muito rápido, tive que dominar, chapar, poucos segundos para pensar", afirmou, em entrevista ao "ge", publicada nesta sexta-feira (6). Rio — O atacante Matheus Martins, do Botafogo, marcou o gol que garantiu o empate com o Barcelona de Guayaquil em 1 a 1 , na última terça-feira (3), pela pré-Libertadores. O atleta, que jogou improvisado de centroavante, garantiu que está se adaptando à função, relembrou outras boas atuações na posição e mostrou confiança para a sequência da temporada."A finalização sempre foi um ponto forte meu, desde a base. Sempre fiz muitos gols. Só que aí quando você perde um, dois, três, já falam que você não sabe finalizar e vai minando [a confiança]. Meu ponto forte sempre foi a finalização. Esse gol contra o Barcelona foi muito mais difícil do que os gols que eu tinha perdido. Muito rápido, tive que dominar, chapar, poucos segundos para pensar", afirmou, em entrevista ao "ge", publicada nesta sexta-feira (6).

Com o gol, Matheus Martins encerrou um jejum de pouco mais de um mês. Ele havia marcado pela última vez contra o Cruzeiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante joga pela ponta-esquerda, mas afirma que sempre fez a função de camisa nove nas categorias de base.



"Teve um jogo do Carioca [contra o Bangu] que joguei de centroavante, sofri pênalti. No jogo seguinte, contra o Cruzeiro, entrei de centroavante e fiz gol. Comecei a me sentir confortável naquela posição mais próxima do gol, sempre fui um cara que fez muito gol na base. Nos treinos, [Anselmi] foi me testando, fui me sentindo bem e ele sentindo confiança em mim. No jogo contra o Flamengo, também fiz um bom jogo. De lá para cá, joguei acho que todos os jogos como titular de nove", contou.



O jogador chegou ao Glorioso na metade de 2024. Agora, ele espera se consolidar na posição de centroavante e aumentar o número de gols.



"Meus amigos sempre falaram para mim que, por eu finalizar muito bem na base e sempre ter feito muito gol, jogando mais próximo do gol eu ajudaria mais o time. Acho que o Anselmi também enxergou isso por eu ter essa velocidade, essa mobilidade, essa boa finalização que tenho nos treinos. Agora espero também mostrar nos jogos e continuar fazendo gols."