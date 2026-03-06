Matheus Martins vibra após marcar no empate entre Barcelona (EQU) e BotafogoVitor Silva / Botafogo
"A finalização sempre foi um ponto forte meu, desde a base. Sempre fiz muitos gols. Só que aí quando você perde um, dois, três, já falam que você não sabe finalizar e vai minando [a confiança]. Meu ponto forte sempre foi a finalização. Esse gol contra o Barcelona foi muito mais difícil do que os gols que eu tinha perdido. Muito rápido, tive que dominar, chapar, poucos segundos para pensar", afirmou, em entrevista ao "ge", publicada nesta sexta-feira (6).
"Teve um jogo do Carioca [contra o Bangu] que joguei de centroavante, sofri pênalti. No jogo seguinte, contra o Cruzeiro, entrei de centroavante e fiz gol. Comecei a me sentir confortável naquela posição mais próxima do gol, sempre fui um cara que fez muito gol na base. Nos treinos, [Anselmi] foi me testando, fui me sentindo bem e ele sentindo confiança em mim. No jogo contra o Flamengo, também fiz um bom jogo. De lá para cá, joguei acho que todos os jogos como titular de nove", contou.
O jogador chegou ao Glorioso na metade de 2024. Agora, ele espera se consolidar na posição de centroavante e aumentar o número de gols.
"Meus amigos sempre falaram para mim que, por eu finalizar muito bem na base e sempre ter feito muito gol, jogando mais próximo do gol eu ajudaria mais o time. Acho que o Anselmi também enxergou isso por eu ter essa velocidade, essa mobilidade, essa boa finalização que tenho nos treinos. Agora espero também mostrar nos jogos e continuar fazendo gols."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.