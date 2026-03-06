John falhou e se lesionou em derrota do Nottingham Forest, em janeiro - Darren Staples / AFP

John falhou e se lesionou em derrota do Nottingham Forest, em janeiroDarren Staples / AFP

Publicado 06/03/2026 13:35

Rio - O goleiro John conseguiu a liberação do Nottingham Forest, da Inglaterra, para realizar a etapa final da recuperação no Botafogo. O clube inglês acatou o pedido do jogador, que destacou a familiaridade com os profissionais e com o ambiente, de acordo com o "ge".

John passará as duas últimas semanas do mês de março no Espaço Lonier para a etapa final da recuperação. O goleiro sofreu uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, no dia 3 de janeiro, e passou por um processo de artroscopia. Desde então, tem realizado o tratamento.

Além disso, John também priorizou ficar mais próximo da comissão técnica da Seleção. O fisioterapeuta do Botafogo, Guilherme Bianchi, é chamado com frequência pela CBF para integrar a delegação da seleção brasileira. Com isso, ele será acompanhado de perto e sonha com a Copa do Mundo.

John foi contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, em agosto do ano passado. O clube inglês desembolsou 8 milhões de libras (cerca de R$ 51 milhões na cotação da época). O goleiro tinha assumido a titularidade e emplacou uma sequência de cinco jogos como titular antes da lesão.