John falhou e se lesionou em derrota do Nottingham Forest, em janeiroDarren Staples / AFP
John consegue liberação e fará etapa final de recuperação no Botafogo
Nottingham Forest liberou o goleiro a realizar atividades no Alvinegro por causa da familiaridade com os funcionários
Botafogo confirma retorno de Júnior Santos por empréstimo: 'Jogador histórico'
Com a camisa do Glorioso, o atacante foi peça fundamental no ano mágico de 2024
De olho na Copa, Vitinho revela conversa com Davide Ancelotti: ‘Espero que ajude’
Em alta no Botafogo, lateral-direito nutre o sonho de disputar o Mundial
Sem espaço no Botafogo, Neto entra na mira de mais dois clubes do Brasil
Goleiro recebeu proposta de empréstimo do Corinthians
Ferj define arbitragem da final da Taça Rio, entre Botafogo e Bangu
Yuri Elino Ferreira da Cruz comandará a decisão; veja a escala completa
Matheus Martins diz que se adaptou à função de centroavante: 'Espero continuar fazendo gols'
Jogador marcou no empate contra o Barcelona de Guayaquil, pela pré-Libertadores
