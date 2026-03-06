Neto em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Neto em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/03/2026 12:45

Rio - Sem espaço, Neto não deve permanecer no Botafogo em 2026. Em conversas com o Corinthians, o goleiro recebeu sondagens do Coritiba e Internacional, de acordo com o "UOL". A tendência é de que o jogador seja emprestado até o fim do ano.

Apesar da sondagem, Coritiba e Internacional não enviaram uma proposta oficial. O Corinthians, por sua vez, já manifestou o interesse em contratá-lo por empréstimo, com divisão dos vencimentos (cerca de R$ 700 mil). O goleiro, inclusive, já teria sinalizado positivamente

O Botafogo vive um processo de reestruturação financeira. No início do ano, negociou nomes consagrados como o volante Marlon Freitas e o meia-atacante Savarino para enxugar a folha salarial. No caso de Neto, a situação vem acompanhada do desempenho ruim do goleiro.

Contratado no ano passado, Neto acumulou problemas físicos e atuações irregulares. O goleiro perdeu espaço após a falha na derrota contra o Flamengo, nas quartas de final do Carioca. Desde então, não foi nem relacionado para os últimos três jogos. Ao todo, soma nove jogos pelo Botafogo.