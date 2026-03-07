Martín Anselmi comanda treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Mesmo com um time alternativo, o momento é de estabilidade, com quatro jogos de invencibilidade entre torneios locais e continentais. O Glorioso busca o tricampeonato da Taça Rio para manter a hegemonia na competição e, ao mesmo tempo, preservar seus principais titulares para o confronto sul-americano.
A equipe de Flávio Tinoco chega motivada após eliminar o Volta Redonda na semifinal, com 2 a 1 no agregado. O principal trunfo é o atacante Patryck Ferreira, esperança de gols para surpreender o adversário. Sem outras competições no calendário deste ano, o time da Zona Oeste vem com força máxima para o duelo.
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Nathan Fernandes; Edenilson, Arthur Novaes, Artur (Villalba), Joaquín Correa e Caio Valle; Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu e Ricardo Sena; Dioguinho, Pedro China e Walber; Luizinho, Lucas Sibito e Patryck Ferreira. Técnico: Flávio Tinoco.
