Rio - Botafogo e Bangu entram em campo neste sábado (7), às 18h (de Brasília), para definir o campeão da Taça Rio 2026. Após superarem as semifinais, as equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos em duelo que vale o tradicional troféu do futebol carioca.
Onde assistir?
A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
Como chega o Botafogo?
O técnico Martín Anselmi deve escalar uma formação mista neste sábado. O foco total do clube está no duelo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira (10), que vale vaga na fase de grupos da Libertadores. Por conta do desgaste físico e da logística, o Alvinegro dará oportunidade a atletas que buscam espaço, como Joaquín Correa, Arthur Cabral e Edenilson.

Mesmo com um time alternativo, o momento é de estabilidade, com quatro jogos de invencibilidade entre torneios locais e continentais. O Glorioso busca o tricampeonato da Taça Rio para manter a hegemonia na competição e, ao mesmo tempo, preservar seus principais titulares para o confronto sul-americano.
Como chega o Bangu?
Para o Bangu, a decisão tem um peso histórico. O clube volta a disputar o troféu contra o Botafogo quase 40 anos após a conquista de 1987. Em fase de reconstrução, o Alvirrubro enxerga na final a chance de encerrar a temporada 2026 com um título oficial.

A equipe de Flávio Tinoco chega motivada após eliminar o Volta Redonda na semifinal, com 2 a 1 no agregado. O principal trunfo é o atacante Patryck Ferreira, esperança de gols para surpreender o adversário. Sem outras competições no calendário deste ano, o time da Zona Oeste vem com força máxima para o duelo.
Botafogo x Bangu
Data e hora: 07/03/2026, às 18h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

BOTAFOGO: Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Nathan Fernandes; Edenilson, Arthur Novaes, Artur (Villalba), Joaquín Correa e Caio Valle; Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

BANGU: Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu e Ricardo Sena; Dioguinho, Pedro China e Walber; Luizinho, Lucas Sibito e Patryck Ferreira. Técnico: Flávio Tinoco.