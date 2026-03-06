Júnior Santos fez história com a camisa do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 06/03/2026 17:48

Rio - O retorno de Júnior Santos ao Botafogo é oficial. Na tarde desta sexta-feira (6), o Glorioso anunciou a contratação do atacante por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim de 2026. O Galo informou que há opção de compra no acordo.

"Botafogo acerta o retorno de Júnior Santos, jogador histórico e fundamental nas conquistas de 2024! Que seja um novo ciclo de conquistas com a #GloriosaCamisa", escreveu o perfil do Alvinegro nas redes sociais.

O Atlético-MG anunciou a transferência por meio das redes sociais: "O Galo informa o empréstimo do atacante Júnior Santos ao Botafogo até o final deste ano, com opção de compra. O Clube deseja sorte ao atleta no próximo desafio".

Júnior foi peça fundamental no ano mágico de 2024 do Glorioso, marcado pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Liberta e ainda marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, válida pela grande final, em Buenos Aires.

O atacante chegou ao Rio na última quarta-feira (4) e, ainda no aeroporto, conversou com a 'Botafogo TV' sobre o retorno.

"Muito ansioso e feliz de estar volta. A gente veio para assinar os últimos detalhes. Muito feliz, já recebendo o carinho dessa torcida que sempre me apoiou e passou boas energias. Muito ansioso e espero estar em campo e fazer sucesso novamente com essa camisa", disse Júnior Santos, no dia 4 de março.

"Quando saí deixei um recado especial, que sempre estaria torcendo e que voltaria em breve, e esse em breve foi breve mesmo. Creio que foi um propósito de Deus eu voltar. A partir de agora vamos escrever uma nova história", completou.

Esta é a terceira passagem de Júnior Santos pelo Botafogo. Ele deixou o Alvinegro Carioca no início de 2025 para reforçar o Atlético-MG, mas não se firmou por lá.