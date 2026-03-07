Matheus Martins em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/03/2026 11:46 | Atualizado 07/03/2026 11:47

Rio - O perfil oficial da Conmebol Libertadores divulgou, nesta sexta-feira (6), a seleção dos melhores jogadores da semana. O Botafogo foi o principal destaque da lista ao lado do O’Higgins (CHI), ambos com três indicações. A avaliação leva em conta as atuações nas partidas de ida da terceira fase preliminar da competição continental.



A equipe ideal da rodada foi formada por: Enríquez (Sporting Cristal); Brizuela (O’Higgins), Bastos (Botafogo) e Pavez (O’Higgins); Jordan Barrera (Botafogo), Francisco González (O’Higgins), Héctor Villalba (Barcelona-EQU) e Yotún (Sporting Cristal); Larrosa (Independiente Medellín), Matheus Martins (Botafogo) e Larregui (Juventud).



O trio alvinegro escolhido conta com o zagueiro Bastos e os atacantes Jordan Barrera e Matheus Martins. O camisa 11, inclusive, balançou as redes no empate em 1 a 1 contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira (3), em Guayaquil, garantindo um resultado importante para o duelo de volta.



Na próxima terça-feira (10), o Botafogo recebe a equipe equatoriana no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro precisa de uma vitória simples para carimbar sua vaga na fase de grupos do torneio.