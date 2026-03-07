Troféu da Copa Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Troféu da Copa Sul-Americana Divulgação / Conmebol

Publicado 07/03/2026 11:10

Rio - A Copa Sul-Americana de 2026 já tem seu cenário definido para o início da fase principal. Com a conclusão das etapas preliminares, o Vasco foi confirmado no Pote 2 e terá um cabeça de chave no caminho da fase de grupos.

Entre os possíveis adversários do Pote 1 estão potências continentais como os argentinos River Plate e Racing, o Olimpia (Paraguai) e o América de Cali (Colômbia). Como o regulamento da Conmebol impede confrontos entre clubes do mesmo país nesta etapa, o clube evita encarar precocemente os brasileiros Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos, todos integrantes do primeiro pote.



Ao lado do Cruz-Maltino no segundo pelotão estão equipes como San Lorenzo e Red Bull Bragantino, que também aguardam o sorteio das oito chaves no próximo dia 19. A grande final desta edição será disputada em Barranquilla, na Colômbia, no dia 21 de novembro.



O formato da competição segue rigoroso: apenas os líderes de cada grupo avançam direto às oitavas de final. Quem terminar na segunda colocação precisará disputar um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores para seguir na briga pelo título.