Guilherme Estrella em ação pelo CRB - Ascom / CRB

Publicado 05/03/2026 16:59

Rio - Guilherme Estrella começou com o pé direito sua passagem pelo CRB. O meia entrou no segundo tempo da goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA, pela Copa do Brasil, e contribuiu com uma assistência em sua primeira partida pelo clube alagoano. O jogador está no time por empréstimo do Vasco, que busca dar mais minutos e ritmo de jogo à jovem promessa.

Estrella foi acionado na etapa final e, em uma de suas primeiras ações no jogo, mostrou qualidade ao limpar a marcação e deixar um companheiro em boas condições para balançar as redes. A jogada ajudou a ampliar o placar da equipe, que construiu um resultado elástico na partida válida pelo torneio nacional.



A ida do meia ao CRB faz parte da estratégia do Cruz-Maltino de emprestar jovens promessas para que ganhem experiência e ritmo competitivo. O modelo repete casos bem-sucedidos recentes no clube, como os de Barros, que passou por Amazonas e América-MG, e JP, que defendeu o Avaí, ambos valorizados após os períodos de empréstimo.

Promovido aos profissionais em 2024, Estrella chegou a empolgar a torcida vascaína em suas primeiras exibições, mas teve a ascensão freada por uma lesão no menisco. Recuperado desde julho de 2025, ele teve poucas oportunidades no time principal e, agora em Alagoas, busca retomar ritmo e ganhar espaço na carreira.