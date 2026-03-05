Jair faz atividade no gramado de CT do VascoReprodução / Vasco TV
Sem atuar há seis meses, Jair faz atividade no gramado do CT do Vasco
Volante, de 31 anos, passou por grave lesão no direito joelho
Emprestado pelo Vasco, Estrella brilha e dá assistência em estreia pelo CRB
Meia entrou na etapa final e participou da goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA pela Copa do Brasil
Renato Gaúcho terá tempo para implementar ideias e se adaptar ao Vasco
Estreia do treinador está prevista para o dia 12
Leandro Amaral manda recado a jogadores do Vasco após chegada de Renato Gaúcho
Ex-jogador desejou sorte ao treinador, que o comandou no Cruz-Maltino
Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho terá bônus em caso de títulos
Treinador assina até o fim de 2026 com o Cruz-Maltino
Renato Gaúcho é regularizado no BID e já pode estrear pelo Vasco
Treinador assinou contrato até o fim de 2026
