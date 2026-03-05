Jair faz atividade no gramado de CT do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Publicado 05/03/2026 16:40

Rio - O volante Jair, de 31 anos, deu um passo em sua recuperação de uma grave lesão no joelho direito. O jogador participou de uma atividade no gramado do CT Moacyr Barbosa, do Vasco, localizado em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

O atleta rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial, além de ter lesionado os meniscos no dia 31 de agosto, quando o Vasco derrotou o Sport por 3 a 2, pelo Brasileiro do ano passado.

Jair passou por uma operação na região e a previsão é de que ele só tenha condições de voltar a atuar no segundo semestre. Antes, o volante já havia sofrido uma grave lesão no Cruz-Maltino. Em fevereiro de 2024, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou quase nove meses sem entrar em campo.

Contratado pelo clube carioca em 2023, Jair tem apenas 69 partidas com a camisa do Vasco. No total, ele anotou seis gols e não deu nenhuma assistência.