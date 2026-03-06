Johan Rojas em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco define Rojas como novo camisa 10 após saída de Coutinho
Meio-campista colombiano assume o número para o restante da temporada
Vasco define Rojas como novo camisa 10 após saída de Coutinho
Meio-campista colombiano assume o número para o restante da temporada
Cria do Vasco, Rayan disputa prêmio de melhor jogador do mês na Inglaterra
Brasileiro do Bournemouth vive grande início no Campeonato Inglês
Vasco divulga novo segundo uniforme em parceria com a Nike
Camisa branca é 'inspirada na coragem de quem nunca foi vencido pelo medo'
Presidente de agência reguladora afirma que venda da SAF do Vasco terá 'análise rigorosa'
Empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está interessado na compra, o que pode representar conflito no regulamento
Emprestado pelo Vasco, Estrella brilha e dá assistência em estreia pelo CRB
Meia entrou na etapa final e participou da goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA pela Copa do Brasil
Sem atuar há seis meses, Jair faz atividade no gramado do CT do Vasco
Volante, de 31 anos, passou por grave lesão no direito joelho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.