Johan Rojas em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 06/03/2026 19:33 | Atualizado 06/03/2026 19:42

Rio - O Vasco definiu o meio-campista Johan Rojas como o novo detentor da camisa 10 para o restante da temporada 2026, segundo informações do jornalista Lucas Moret, do SBT. O número estava vago após a saída de Philippe Coutinho, em fevereiro.

Rojas utilizava a numeração 29 desde sua chegada ao clube, vindo por empréstimo do Monterrey (México). A mudança foi estabelecida em comum acordo entre o departamento de futebol, a comissão técnica e o próprio atleta, que manifestou interesse em assumir o posto.



O colombiano é o terceiro a utilizar a camisa nos últimos dois anos, sucedendo Dimitri Payet e o próprio Coutinho. A expectativa é que o jogador estreie o novo número na próxima quinta-feira (12), na partida contra o Palmeiras, em São Januário.

O movimento da diretoria sinaliza a consolidação de Rojas como titular e referência técnica do elenco atual após as mudanças recentes no grupo. O contrato de empréstimo do meia é válido até o fim deste ano e contempla uma opção de compra definitiva junto ao clube mexicano. O atleta tem vínculo válido com o Monterrey até o dia 30 de junho de 2028.