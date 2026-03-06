Campeonato Espanhol anuncia "rodada retrô" - Divulgação / LaLiga

Publicado 06/03/2026 17:31 | Atualizado 06/03/2026 17:34

Espanha - A La Liga, competição nacional da Espanha, oficializou nesta sexta-feira (6) um projeto inédito para celebrar o passado do futebol local. Entre os dias 10 e 13 de abril, será realizado o 'Retro Matchday', uma rodada especial na qual os times entrarão em campo com uniformes inspirados em modelos históricos. A ação vale para a 31ª rodada da primeira divisão e a 35ª da segunda, envolvendo 38 clubes.



Apesar da mobilização geral, o 'Dia Retrô' não contará com todos os participantes do campeonato. Segundo informações da imprensa espanhola, quatro clubes não participarão da iniciativa: Real Madrid, Barcelona, Getafe e Rayo Vallecano. Para os demais, a experiência será completa, incluindo até os árbitros, que usarão uniformes com design especial desenvolvido pelo comitê de arbitragem da federação local.



A liga descreve o evento como uma "ponte entre gerações", unindo a nostalgia dos torcedores mais antigos com a modernidade do futebol atual. As novas peças, que fazem uma releitura de mantos icônicos, serão apresentadas oficialmente no dia 19 de março durante a 'MBFWMadrid', principal evento de moda da Espanha.



Além dos uniformes, a transmissão dos jogos também entrará no clima de época. A experiência visual na TV e nas redes sociais contará com gráficos e artes adaptados ao estilo retrô.