Alisson com a camisa do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/03/2026 17:25

Rio - O Fluminense anunciou a contratação de Alisson nesta sexta-feira (6). O jogador de 32 anos vem do São Paulo e assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Flu. O vínculo com o Tricolor das Laranjeiras vai até o fim do ano.

"Estou muito feliz de iniciar uma nova etapa na minha carreira, em mais um gigante como é o Fluminense. A camisa caiu muito bem. É um privilégio enorme defender essa camisa. Espero ser muito feliz aqui, como fui nos clubes por onde passei. Só tenho a agradecer a confiança de todos que se esforçaram para que eu estivesse aqui e espero dentro de campo ser mais um guerreiro e ajudar meus novos companheiros", disse o novo camisa 25 do Tricolor, ao site do clube.

O meia se profissionalizou no Cruzeiro. Além da Raposa, Alisson também tem passou por Vasco, Grêmio e São Paulo.