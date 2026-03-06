Samuel XavierReprodução/Cariocão TV
Samuel Xavier descarta favoritismo do Fluminense e minimiza crise no Flamengo: 'Clássico é diferente'
Lateral destacou o bom momento e vê o Tricolor confiante após o título da Taça Guanabara
Fluminense oficializa a contratação por empréstimo de Alisson
Ele é o novo camisa 25 do Tricolor
Ex-Fluminense marca dois gols em goleada na Copa do Brasil
Marcos Paulo foi eleito o Craque da Partida, de acordo com a página do torneio, em vitória do Juventude
Nonato volta a treinar e é boa notícia do dia no Fluminense
Jogador, de 28 anos, se lesionou em vitória sobre o Vasco
No Fluminense, Alisson celebra reencontro com Zubeldía: 'Voltar a sorrir'
Volante será empestado pelo São Paulo e acredita que já pode ficar à disposição
Alisson é aguardado no Rio nas próximas horas para assinar contrato com o Fluminense
Jogador, de 32 anos, será emprestado até o fim do ano
