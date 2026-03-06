Samuel Xavier - Reprodução/Cariocão TV

Rio - Finalista do Carioca pela sexta vez nos últimos sete anos, o Fluminense reencontra o Flamengo na decisão no domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Desde 2019, quando o rival passou a ampliar a diferença financeira para o restante do país, o Tricolor conseguiu ser uma pedra no sapato e chega para a final com um retrospecto recente positivo. O lateral-direito Samuel Xavier destacou o bom momento.

"Quando você obtém vitórias, isso traz confiança para toda equipe. Ganhamos a Taça Guanabara e isso dá confiança para todos os jogadores para continuar fazendo o trabalho. Quando você levanta taça, significa que você está no caminho certo. Mas agora é uma história diferente, é uma final única e temos que colocar nossa confiança dentro de campo", disse o lateral-direito.

Desde 2019, foram 41 jogos disputados, com 14 vitórias do Fluminense contra 16 do Flamengo, além de 11 empates. Em 2026, os times chegam em momentos distintos. De um lado, o Tricolor chega embalado pelo título da Taça Guanabara e invicto em clássicos. Do outro, o Rubro-Negro trocou de técnico e enfrenta uma crise. O lateral-direito, no entanto, descartou o favoritismo do lado das Laranjeiras.

"Isso não pode ser uma distração para a gente. Independente da situação que o Flamengo está passando, cada clássico é uma história diferente. Não tem isso de favoritismo, isso fica do lado de fora porque quando o juiz apita, acaba tudo isso. Independente do que eles vem passando, o mais importante é a gente continuar crescendo para a sequência da temporada", afirmou.

O Fluminense busca o 34º título estadual na história. Campeão pela última vez em 2023, o Tricolor busca retornar ao topo do futebol carioca após amargar o vice-campeonato no ano passado, diante do mesmo rival. Na história, o Time de Guerreiros tem um histórico positivo contra o Flamengo em finais: 10 vitórias em 17 decisões.