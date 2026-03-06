Formado na base do Fluminense, Marcos Paulo está no Juventude desde o início do ano - Reprodução / Instagram

Formado na base do Fluminense, Marcos Paulo está no Juventude desde o início do anoReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 12:10

Rio — O atacante Marcos Paulo, ex-jogador do Fluminense, marcou dois gols na goleada de 5 a 0 do seu atual clube, o Juventude, em cima do Guaporé, da Rondônia, pela segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (5).



O atleta, que agora é conhecido apenas como MP, veste a camisa 10 do clube gaúcho, treinado por Maurício Barbieri. Ele abriu o placar no Alfredo Jaconi de cabeça e depois, ainda nos acréscimos da primeira etapa, fez o terceiro gol de letra. O jogador foi eleito o Craque da Partida, de acordo com a página do torneio nas redes sociais.

Revelado pelo Fluminense em 2018, MP ficou três anos no clube até ser transferido para o Atlético de Madrid, em 2021, que em seguida, o emprestou a outros times, incluindo o São Paulo, até chegar ao Boavista, em 2025. Acertou com o Juventude em 2026.