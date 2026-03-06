Filipe Luís em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Presidente interino de clube da Série D revela procura por Filipe Luís, ex-Flamengo
Mandatário citou que ele poderia vir para ser um 'manager'
Presidente da SAF Cruzeiro é sucinto sobre ida de Leonardo Jardim ao Flamengo
Pedrinho citou que 'o mundo é livre' e o treinador vai para onde achar que deve ir
Brasil e Argentina vão se enfrentar em Desafio Internacional de Showbol
A partida acontecerá no fim de março
Brasileiro de 17 anos comemora estreia pelo Bayern de Munique em jogo oficial
Ele foi acionado na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach
Conselho do Flamengo aprova novo patrocínio; confira valores
Marca vai aparecer na barra frontal inferior nas camisas de jogo, treino e aquecimento dos jogadores do time profissional masculino
Clube da Série A do Brasileirão sofre transfer ban
Colorado informou que fez o pagamento, mas remessa foi devolvida 'em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia'
Real Madrid marca nos acréscimos, vence Celta e segue na caça ao Barcelona
Merengues encerraram sequência negativa no Campeonato Espanhol
