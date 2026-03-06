Filipe Luís em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/03/2026 15:51

Santa Catarina - O presidente interino do Joinville Esporte Clube, Derian Campos, revelou uma procura por Filipe Luís, que recentemente foi demitido do Flamengo . Em entrevista à rádio 'CBN' da cidade catarinense nesta sexta-feira (6), o mandatário citou que ele poderia vir para ser um "manager".

"Eu tentei, sim, contato com ele, busquei com amigos o telefone dele, mandei mensagem pelas redes sociais, mas não consegui falar com ele. O recado que eu quis passar foi o seguinte: primeiro, eu não tenho limite com relação à solução que eu preciso trazer para o Joinville. O Filipe Luís é de Jaraguá do Sul. Creio que ele tenha feito contato com alguns fundos, alguns times, ele entende já um pouco de SAF", disse Derian Campos.

"De qualquer forma, eu sou vendedor, não posso ter limite, não posso falar: 'o Joinville é muito pequeno para o Filipe'. Não. A gente está num processo de procurar um investidor pra SAF, tem um que vai fazer uma proposta em breve, a comissão do conselho está esperando por essa proposta. Eu penso que um cara desse poderia vir e ser, por exemplo, um manager, que fosse o cara responsável por trazer jogadores, montar o time", completou.

Derian Campos é o vice de Darthanhan de Oliveira, que se licenciou do cargo de presidente do JEC em 23 de fevereiro. Conforme a carta publicada no site do clube, ele se afastou por motivos pessoais pelo período de 30 dias.

Demissão de Filipe Luís



O Rubro-Negro anunciou a saída de Filipe Luís na madrugada de terça-feira (3) , depois da goleada sobre o Madureira por 8 a 0. Com o resultado, o Flamengo confirmou a vaga na final do Campeonato Carioca, já que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0.

Após um 2025 de muitos títulos, o Flamengo teve um início ruim de 2026, com vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana para Corinthians e Lanús, respectivamente.



Já na quarta-feira (4) , o Flamengo oficializou a contratação do técnico Leonardo Jardim, que firmou vínculo válido até o fim de 2027.