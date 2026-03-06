Jorginho - Reprodução/Cariocão TV

JorginhoReprodução/Cariocão TV

Publicado 06/03/2026 15:00

Rio - Finalista do Carioca pela oitava vez consecutiva, o Flamengo busca o 40º título da história. O Rubro-Negro, no entanto, terá que lidar com uma pedra no sapato: o Fluminense. Derrotado nos últimos dois encontros, o Mais Querido tem a chance de encerrar a sequência de um jeito especial e levantando uma taça. O volante Jorginho destacou a dificuldade de jogar um Fla-Flu e projetou a decisão.

"É um clássico que a gente espera que o Fluminense venha com essa agressividade e vontade a mais. Então a gente busca igualar isso ou tentar ir a mais. No jogo do Brasileirão, foi um momento específico que eu não lembro o que aconteceu anteriormente. Mas é um clássico grande, muito sentido e que nós nos preparamos da melhor maneira possível. Às vezes a gente sai vitorioso, às vezes não", disse.

Essa é a oitava final consecutiva do Flamengo no Carioca. Das sete decisões anteriores, cinco foram contra o Fluminense, com três títulos para os rubro-negros e dois para os tricolores. Em 2026, as equipes chegaram na final em momentos distintos. De um lado, o Tricolor chega embalado pelo título da Taça Guanabara. Do outro, o Rubro-Negro vive uma crise e mudou de técnico. Jorginho admitiu a surpresa com a decisão.

"Ficamos surpresos com a demissão do Filipe (Luís). Sabemos do dinamismo do futebol e essa mudança chegou. Temos que virar essa página e seguir em frente. É uma final, é um clássico e estamos nos preparando da melhor maneira possível para ganhar (...) Temos que blindar o grupo e nos unir cada vez mais. A união desse grupo é a coisa mais importante", afirmou.

O Flamengo demitiu Filipe Luís na madrugada da última terça-feira (3), após a vitória sobre o Madureira por 8 a 0, na semifinal do Carioca. Para o lugar, o Rubro-Negro contratou o técnico português Leonardo Jardim, que estava livre no mercado desde dezembro, quando deixou o Cruzeiro. Jorginho revelou que a primeira impressão foi positiva, elogiou o novo treinador e pediu um voto de confiança.

"A primeira impressão foi muito boa. O (Leonardo) Jardim tem suas ideias, convicções e crenças bem claras. Independente do resultado da final, nosso grupo recebeu ele bem e está colhendo bem as informações. Acreditamos muito no trabalho dele. Esperamos que ele tenha tempo e confiança de todo mundo para realizar o trabalho", completou.