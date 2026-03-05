Flamengo apresentou Leonardo Jardim como seu novo técnico, nesta quinta-feira (5) - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Flamengo apresentou Leonardo Jardim como seu novo técnico, nesta quinta-feira (5)Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 05/03/2026 18:29

Rio - Leonardo Jardim já está regularizado para estrear no Flamengo . O nome do novo técnico do Rubro-Negro foi publicado no Boletim Informativo (BID) da CBF nesta quinta-feira (5).

Ele poderá estar na beira do campo na final do Campeonato Carioca de 2026, contra Fluminense. A decisão acontecerá no domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã.



Leonardo Jardim no BID Reprodução/CBF

O Flamengo escolheu o português para substituir Filipe Luís, demitido na madrugada de terça-feira (3). O Rubro-Negro oficializou a contratação de Leonardo Jardim já na quarta (4).

Na tarde desta quinta-feira (5), ele foi apresentado: "Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo, estamos a falar de um top mundial, o maior das Américas. É um grande prestígio", disse Leonardo Jardim, na coletiva.

