Momento em que Wallace Yan faz um golaço em treino do FlamengoReprodução/YouTube Flamengo TV

Publicado 05/03/2026 17:47

Rio - Wallace Yan anotou um golaço em treino do Flamengo , no CT George Helal. O atacante deu um chapéu em Danilo e, sem deixar a bola cair, finalizou para marcar na atividade.

Veja como foi no vídeo abaixo:

O Rubro-Negro publicou o vídeo nesta quinta-feira (5), mas o lance foi do treino de quarta (4), o primeiro do técnico Leonardo Jardim à frente do time. O português chegou para substituir Filipe Luís.