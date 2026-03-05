Momento em que Wallace Yan faz um golaço em treino do FlamengoReprodução/YouTube Flamengo TV

Rio - Wallace Yan anotou um golaço em treino do Flamengo, no CT George Helal. O atacante deu um chapéu em Danilo e, sem deixar a bola cair, finalizou para marcar na atividade.
Veja como foi no vídeo abaixo:
 
O Rubro-Negro publicou o vídeo nesta quinta-feira (5), mas o lance foi do treino de quarta (4), o primeiro do técnico Leonardo Jardim à frente do time. O português chegou para substituir Filipe Luís.
Após um 2025 de altos e baixos, Wallace Yan busca reconquistar espaço no Flamengo. Ele esteve perto de se transferir para o Red Bull Bragantino neste início de ano, mas a negociação caiu. Na temporada atual, ele disputou quatro partidas e deu uma assistência.