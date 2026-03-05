Edu Gaspar, atual diretor de futebol do Nottingham Forest - Divulgação / Arsenal

Publicado 05/03/2026 19:12

Rio - O Flamengo estuda mudanças na estrutura do departamento de futebol e já observa possíveis nomes para assumir o comando da área. De acordo com a "ESPN", entre as opções analisadas pela diretoria está Edu Gaspar, ex-dirigente de Arsenal e seleção brasileira. O nome agrada ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que recebeu a sugestão de aliados e passou a avaliar o cenário para uma eventual investida.

Atualmente trabalhando no Nottingham Forest, da Inglaterra, Gaspar pode deixar o clube ao fim da temporada europeia. Nos bastidores, pessoas ligadas ao ex-volante foram procuradas para entender se existe algum interesse no retorno ao futebol brasileiro. A ideia inicial é mapear as condições de uma possível negociação.



A movimentação ocorre em meio ao desgaste do diretor José Boto dentro do clube. Apesar de ainda permanecer no cargo, o dirigente português enfrenta críticas internas e sua saída já é considerada uma possibilidade pela cúpula rubro-negra. A definição, porém, depende da identificação de um substituto imediato para evitar um período sem liderança no departamento.

Internamente, a diretoria também discute qual perfil deve assumir o setor. Uma das possibilidades é contratar um profissional com histórico mais ligado ao vestiário, com proximidade aos jogadores. Outra alternativa seria um perfil mais executivo, que atuaria em conjunto com alguém responsável por manter contato direto com o elenco.

