Publicado 06/03/2026 08:11





"Minha função e responsabilidade como presidente é avaliar os fatos, questionar se o que estamos vivendo vai levar o Flamengo a um lugar vencedor. Quando a resposta é não, ou você corrige o rumo ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita e entendemos que não era possível. [...] Eu não posso ser só torcedor, tenho responsabilidade com a instituição que está no hino que é vencer, vencer e vencer. Dentro desse conselho, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano", declarou. Rio — O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, rebateu as críticas que recebeu por causa da demissão do técnico Filipe Luís. Em reunião do Conselho Deliberativo realizada nesta quinta-feira (5) para o anúncio do novo patrocínio com a Ademicon , o mandatário afirmou que vergonha é roubar” e o Rubro-Negro tinha o "ano em risco" se continuasse com o antigo treinador."Minha função e responsabilidade como presidente é avaliar os fatos, questionar se o que estamos vivendo vai levar o Flamengo a um lugar vencedor. Quando a resposta é não, ou você corrige o rumo ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita e entendemos que não era possível. [...] Eu não posso ser só torcedor, tenho responsabilidade com a instituição que está no hino que é vencer, vencer e vencer. Dentro desse conselho, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano", declarou.

Bap ainda seguiu disparando contra ataques, mas elogiou a trajetória de Filipe Luís no clube. "Falaram em vergonha. Vergonha para mim é roubar, mentir, enganar, julgar sem conhecimento dos fatos. Os ataques que recebi não vão me fazer comentar fatos que expõem profissionais. Mesmo sendo evidente, as mudanças não apagam o que o Filipe Luís fez no clube, a história como construiu como jogador e treinador. Ele está em um lugar merecido na história do clube. Filipe é querido, quando o ídolo deixa o clube é um momento difícil para todo mundo. Compreendo parte da torcida."



O mandatário garantiu que a decisão foi "tomada de cunho esportivo, dentro da estrutura profissional do clube" e também se defendeu das críticas pelo treinador ter sido demitido após a coletiva de imprensa contra o Madureira.

"Algumas decisões difíceis, se você tomar a decisão 3 da manhã, ao meio-dia, às nove da noite de quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, depois de coletiva [continuarão difíceis], não tem hora boa. É sempre difícil. 'Ah, mas foi feito rapidamente'. Foi feito rapidamente porque existe análise de processo de causa e efeito. Um dia sim e outro também depois dos jogos."

Crise

Apesar de ter conquistado o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2025, Filipe Luís não resistiu à pressão no início de 2026, devido aos desempenhos ruins e aos vices da Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana. A forma como o jovem treinador foi demitido gerou críticas da torcida contra a diretoria.



Leonardo Jardim foi anunciado para o posto nesta quinta-feira e fará sua estreia na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, neste domingo (8).