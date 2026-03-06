Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 06/03/2026 21:45 | Atualizado 06/03/2026 22:19

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite de quinta-feira (5), o contrato de patrocínio com a Ademicon. A marca vai aparecer na barra frontal inferior nas camisas de jogo, treino e aquecimento dos jogadores do time profissional masculino.

"A decisão representa a autorização para que o Clube avance para a etapa de formalização e assinatura do termo, após a apresentação e análise dos pareceres das comissões internas responsáveis, conforme os ritos de governança", diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

O contrato será válido por três anos, até março 2029. No total, segundo a 'ESPN', o acordo vai render R$ 42 milhões ao Rubro-Negro - R$ 14 milhões por ano.

Agenda

Enquanto isso, o time se preparara para o clássico com o Fluminense. As duas equipes vão medir forças no próximo domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.