Bandeira do Internacional no Beira-RioRicardo Duarte/SC Internacional

Publicado 06/03/2026 20:39

Porto Alegre - O Internacional sofreu transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores pelas três próximas janelas. A punição da Fifa começa a valer a partir desta sexta-feira (6).

Ela se deu por causa de uma dívida do Colorado pela contratação de Wanderson junto ao Krasnodar, da Rússia. Atualmente, o atacante está no Cruzeiro.

Em nota, o Inter explicou que fez o pagamento da parcela ao clube russo no dia 9 de dezembro de 2025. No entanto, ainda segundo o Colorado, "em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, a remessa acabou sendo devolvida à conta do Clube".

O Internacional diz que mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução e informou que a expectativa é que a situação seja resolvida nas próximas semanas.

Veja a nota do Internacional:

Em relação ao transfer ban recentemente noticiado, o Sport Club Internacional informa que efetuou, em 09 de dezembro de 2025, o pagamento da parcela referente à transferência do atleta Wanderson junto ao Krasnodar, utilizando os dados bancários constantes no contrato firmado entre as partes.



Em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, a remessa acabou sendo devolvida à conta do Clube. Desde então, o Internacional mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução que permita a conclusão do pagamento, respeitando as condições regulatórias e as sanções atualmente vigentes.



Diante desse cenário excepcional, que envolve limitações operacionais relacionadas ao clube russo, a expectativa é de que a situação seja resolvida nas próximas semanas, com a regularização da demanda disciplinar atualmente em tramitação na FIFA.