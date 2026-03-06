Torcedor do Real Madrid fez gesto nazista em jogo da Liga dos Campeões - Reprodução

Publicado 06/03/2026 18:00 | Atualizado 06/03/2026 18:11

Rio - O Real Madrid recebeu nesta sexta-feira (6) uma multa da Uefa no valor de 15 mil euros (cerca de R$ 91 mil) após um torcedor ser flagrado fazendo uma saudação nazista. O episódio aconteceu durante a partida contra o Benfica, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

Além da multa, a Uefa determinou o fechamento parcial do estádio caso haja um novo episódio. A pena prevê o fechamento de cerca de 500 lugares na arquibancada inferior do setor sul do Santiago Bernabéu, válido apenas em uma partida organizada pela entidade europeia.

Após o flagrante durante a transmissão da partida, a equipe de segurança do estádio foi informada e identificou o torcedor, que foi expulso imediatamente do estádio. O Real Madrid também abriu uma investigação interna para retirá-lo do quadro de sócios.

No jogo em questão, o Real Madrid venceu o Benfica por 2 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final. O clube merengue enfrentará o Manchester City, da Inglaterra, na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida. Já a partida de volta será no dia 17, no mesmo horário.