Torcedor do Real Madrid fez gesto nazista em jogo da Liga dos CampeõesReprodução
Real Madrid recebe multa da Uefa por gesto nazista de torcedor na Liga dos Campeões
Homem foi retirado do estádio durante o jogo e também do quadro de sócios do clube
