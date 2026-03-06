Renato Paiva orienta o time em jogo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/03/2026 17:06

Rio - O técnico Renato Paiva voltou a criticar John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo . Em entrevista ao site 'ge', ele rebateu o americano ao dizer que nunca traiu os próprios princípios. O português também destacou mais uma vez que o empresário quis interferir constantemente em seu trabalho.

"Há uma entrevista do senhor que me despediu, onde diz que me despede porque eu traí os meus princípios. Eu nunca pude responder nem quis, mas eu vou dizer que eu fui despedido exatamente porque eu não traí os meus princípios. Porque essa pessoa quis interferir constantemente no meu trabalho e eu não deixei. E esse é o verdadeiro motivo do meu despedimento. Não é o Palmeiras. Não é a derrota no Mundial. Não é um beijo de três dias e depois despedido", disse o treinador, que lembrou do beijo dado por Textor em seu rosto após a vitória sobre o PSG.

"Foi a oportunidade que ele encontrou para tomar uma decisão que na cabeça dele possivelmente já estava tomada por eu não permitir interferências no meu trabalho. Para mim é claro", ressaltou posteriormente.

O Botafogo anunciou a contratação de Renato Paiva no fim de fevereiro, pouco depois do vice para o Racing na Recopa Sul-Americana. Ele foi demitido do cargo no fim de junho , já com a equipe eliminada do Mundial de Clubes.

"Houve uma lesão, fiquei sem pontas. Telles muito bem e Cuiabano tem boas condições para ser ponta. Vou apostar no Cuiabano de ponta. Cuiabano começa a fazer gols. Cuiabano começa a ser o melhor em campo em vários jogos. E eu recebo um recado de que não posso colocar o Cuiabano de ponta, porque o Cuiabano tem que ser vendido como lateral", afirmou Paiva.

"E eu pergunto: este senhor está preocupado com o Botafogo? Cuiabano é o que desequilibra, é o que faz gols, é o que ajuda o time a ganhar. Esta preocupação deste senhor é com o torcedor do Botafogo? Com o prazer do torcedor do Botafogo de ver a sua equipe ganhar e jogar? Ou com outra coisa? É a pergunta que eu deixo no ar", completou.

Declaração sobre princípios

Em julho daquele ano, Textor concedeu entrevista à rádio 'talkSPORT', do Reino Unido, e explicou por que demitiu Renato Paiva. Naquela ocasião, o americano citou que o treinador "quebrou os próprios princípios"

"Por que o demitimos depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios, se afastou do seu plano. Nós o contratamos porque ele tem uma espécie de cinco linhas verticais de espaçamento. Ele é um treinador posicional. Ele é muito bom em educar os jogadores sobre onde se posicionar em campo em diferentes momentos e em diferentes terços", disse Textor, naquela ocasião.

"E, sinceramente, nossos fãs deram uma surra nele, é muita pressão lá. Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípio. E isso foram dez jogos de desenvolvimento que nós vimos isso acontecendo. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos", completou.