Rayan chegou se destacando no BournemouthDivulgação/Bournemouth

Publicado 06/03/2026 14:51

Rio - O atacante Rayan, revelado pelo Vasco, foi indicado ao prêmio do Campeonato Inglês de melhor jogador do mês. O brasileiro, que atualmente defende o Bournemouth, vive grande início na Europa e aparece entre os destaques da competição logo em seus primeiros compromissos.



Na disputa pela premiação referente a fevereiro de 2026, Rayan concorre com nomes de peso do futebol europeu. Entre os indicados estão Erling Haaland (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Viktor Gyökeres (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City) e Benjamin Sesko (Manchester United).



Aos 19 anos, o jovem ganhou espaço rapidamente sob o comando do técnico Andoni Iraola. Em seus primeiros seis jogos oficiais, marcou gols contra adversários tradicionais, como Aston Villa e Everton, além de contribuir com uma assistência logo em sua estreia, diante do Wolverhampton.



A ascensão do jogador também reforça o impacto da negociação realizada pelo Vasco. Vendido ao Bournemouth por cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões), o atacante protagonizou a maior transferência da história do clube carioca.