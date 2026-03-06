Donald Trump discursa ao lado de Lionel MessiAndrew Caballero-Reynolds / AFP
"Vocês empataram com o melhor time brasileiro, uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luis Suárez", destacou Trump, durante a cerimônia.
Na ocasião, Inter Miami e Palmeiras se enfrentaram na última rodada do grupo A. O jogo terminou no placar de 2 a 2, e ambas as equipes se classificaram às oitavas.
Aos 65 minutos, Luis pegou a bola no meio-campo e carregou para uma clássica corrida sozinho, driblando defensores como poucos que já vi. Cortando para a esquerda e fazendo o gol que garantiu o Miami na próxima fase”, concluiu o republicano.
Visita
Na ocasião, Trump chegou a afirmar que acha Messi melhor que Pelé. "Quem é melhor, ele (Messi) ou Pelé?". Logo depois, o presidente concluiu: "Eu acho que ele [Messi] é, mas Pelé era muito bom".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.