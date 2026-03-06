Donald Trump discursa ao lado de Lionel Messi - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 06/03/2026 14:09 | Atualizado 06/03/2026 14:09

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (5) que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. O republicano lembrou, durante a visita de Lionel Messi, Luis Suárez e o resto da delegação do Inter Miami à Casa Branca, quando o time norte-americano empatou com o clube paulista na Copa do Mundo de Clubes, no último mês de junho.



"Vocês empataram com o melhor time brasileiro, uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luis Suárez", destacou Trump, durante a cerimônia.



Na ocasião, Inter Miami e Palmeiras se enfrentaram na última rodada do grupo A. O jogo terminou no placar de 2 a 2, e ambas as equipes se classificaram às oitavas.



Aos 65 minutos, Luis pegou a bola no meio-campo e carregou para uma clássica corrida sozinho, driblando defensores como poucos que já vi. Cortando para a esquerda e fazendo o gol que garantiu o Miami na próxima fase”, concluiu o republicano.

Visita

A cerimônia na Casa Branca aconteceu após o Inter Miami ter conquistado a MLS, o campeonato nacional dos Estados Unidos, no fim de 2025. Além de Messi, Luis Suárez e Rodrigo de Paul, ambos atletas do clube, também marcaram presença.



Na ocasião, Trump chegou a afirmar que acha Messi melhor que Pelé. "Quem é melhor, ele (Messi) ou Pelé?". Logo depois, o presidente concluiu: "Eu acho que ele [Messi] é, mas Pelé era muito bom".