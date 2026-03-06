Jesse Lingard, novo reforço do Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 06/03/2026 12:01

São Paulo - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do atacante Jesse Lingard. O inglês assinou vínculo com o Timão até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027, a depender de metas a serem cumpridas.

"Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Estou muito feliz, não vejo a hora de jogar", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

Jesse Lingard utilizará a camisa 77 no Corinthians. Ele já treina com o grupo e estará à disposição da comissão técnica assim que todas as pendências burocráticas forem resolvidas.

A trajetória de Jesse Lingard

Livre no mercado após encerrar vínculo com o FC Seoul, da Coreia do Sul, Jesse Lingard foi revelado pelo Manchester United e viveu seu auge entre 2015 e 2020. Além dos Red Devils, o atacante passou por outros clubes ingleses, como West Ham, Nottingham Forest e Derby County.



Ele estava no futebol sul-coreano há duas temporadas e chega ao país para tentar recuperar o protagonismo que o levou a defender a Inglaterra na Copa do Mundo de 2018.

Veja o anúncio oficial do Corinthians



