Um misto de otimismo, incerteza e também de grande expectativa tomou conta do piloto da McLaren, Oscar Piastri, após o segundo treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), no circuito Albert Park, em Melbourne.
Dono do melhor tempo na sessão ao cravar 1min19s729, o australiano citou a evolução do seu carro em relação à primeira atividade de pista. No entanto, ele comentou que todos os concorrentes vão buscar melhoras até a definição do grid. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º com a sua Audi.
"Acho que o TL2, pelo menos da minha parte, correu muito melhor do que o TL1. Consegui criar uma boa consistência e começar a aprender de verdade o que foi bom. Vamos ver o que assimilamos, mas acho que todos vão dar um grande salto da noite para o dia. Então, acho que precisamos fazer o mesmo", afirmou o piloto australiano.
Ele citou ainda a pressão da mídia local para que ele consiga triunfar em casa nesta prova de abertura da temporada 2026 de Fórmula 1, mas comentou que está lidando bem com essa expectativa tanto da imprensa quanto dos torcedores.
"Se eu ganhasse um dólar cada vez que me perguntassem isso, eu seria alguns dólares mais rico", brincou Piastri. "Todo piloto quer vencer sua corrida em casa, e comigo não é diferente", comentou o competidor da McLaren.
E de certa forma, ele manteve vivo o sonho de cruzar a bandeirada em primeiro lugar ao finalizar o segundo treino livre de sexta-feira na liderança, com pouco mais de dois décimos de segundo de vantagem sobre os dois carros da Mercedes, com Kimi Antonelli (2º) à frente de George Russell.
Questionado se poderia ser candidato à pole, ele no entanto, preferiu adotar a cautela em seu discurso. "Espero estar nas primeiras filas. Se conseguirei a pole ou não, eu já não sei. Não vi como está nosso ritmo de corrida ou ritmo de simulação de corrida".
O ferrarista Charles Leclerc, que dominou o primeiro treino em Melbourne, não manteve o mesmo ritmo e terminou a segunda sessão em quinto lugar, logo atrás de seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton.
Completando a lista dos dez primeiros colocados, o piloto holandês Max Verstappen figurou na sexta posição com a sua Red Bull, seguido do atual campeão mundial Lando Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar e Esteban Ocon.
Depois de ocupar o nono posto no TL1, Bortoleto iniciou bem o segundo treino livre e ficou entre os oito melhores nos primeiros 15 minutos. No entanto, após ser superado pelos dois carros da Racing Bulls, ele usou os pneus macios já no fim da atividade e terminou em 14º com o tempo de 1min21s558.
