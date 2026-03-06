Oscar Piastri tem 24 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 10:09

Um misto de otimismo, incerteza e também de grande expectativa tomou conta do piloto da McLaren, Oscar Piastri, após o segundo treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), no circuito Albert Park, em Melbourne.

Dono do melhor tempo na sessão ao cravar 1min19s729, o australiano citou a evolução do seu carro em relação à primeira atividade de pista. No entanto, ele comentou que todos os concorrentes vão buscar melhoras até a definição do grid. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º com a sua Audi.

"Acho que o TL2, pelo menos da minha parte, correu muito melhor do que o TL1. Consegui criar uma boa consistência e começar a aprender de verdade o que foi bom. Vamos ver o que assimilamos, mas acho que todos vão dar um grande salto da noite para o dia. Então, acho que precisamos fazer o mesmo", afirmou o piloto australiano.



Ele citou ainda a pressão da mídia local para que ele consiga triunfar em casa nesta prova de abertura da temporada 2026 de Fórmula 1, mas comentou que está lidando bem com essa expectativa tanto da imprensa quanto dos torcedores.



"Se eu ganhasse um dólar cada vez que me perguntassem isso, eu seria alguns dólares mais rico", brincou Piastri. "Todo piloto quer vencer sua corrida em casa, e comigo não é diferente", comentou o competidor da McLaren.



E de certa forma, ele manteve vivo o sonho de cruzar a bandeirada em primeiro lugar ao finalizar o segundo treino livre de sexta-feira na liderança, com pouco mais de dois décimos de segundo de vantagem sobre os dois carros da Mercedes, com Kimi Antonelli (2º) à frente de George Russell.



Questionado se poderia ser candidato à pole, ele no entanto, preferiu adotar a cautela em seu discurso. "Espero estar nas primeiras filas. Se conseguirei a pole ou não, eu já não sei. Não vi como está nosso ritmo de corrida ou ritmo de simulação de corrida".



O ferrarista Charles Leclerc, que dominou o primeiro treino em Melbourne, não manteve o mesmo ritmo e terminou a segunda sessão em quinto lugar, logo atrás de seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton.



Completando a lista dos dez primeiros colocados, o piloto holandês Max Verstappen figurou na sexta posição com a sua Red Bull, seguido do atual campeão mundial Lando Norris, Arvid Lindblad, Isack Hadjar e Esteban Ocon.



Depois de ocupar o nono posto no TL1, Bortoleto iniciou bem o segundo treino livre e ficou entre os oito melhores nos primeiros 15 minutos. No entanto, após ser superado pelos dois carros da Racing Bulls, ele usou os pneus macios já no fim da atividade e terminou em 14º com o tempo de 1min21s558.

Confira os tempos

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s729

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min19s943

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s049

4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min20s050

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s291

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s366

7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s794

8º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s922

9º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min20s941

10º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min21s179

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s326

12º - Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min21s351

13º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min21s358



14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min21s558



15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s847



16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s167



17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min22s253



18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s619



19º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min23s660



20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s662



21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s816



22º - Sergio Pérez (MEX/Cadilac), sem tempo.