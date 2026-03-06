Kevin vem contando com o apoio de Cristiano Marcello e outras feras da CMSystem - (Foto: Divulgação)

Publicado 06/03/2026 08:35 | Atualizado 06/03/2026 10:09

O lutador do UFC Kevin Christian iniciou a preparação para sua próxima luta na equipe CMSystem, em Curitiba. O combate está marcado para o dia 2 de maio, na Austrália, pelo UFC Perth, contra Junior Tafa na divisão dos meio-pesados.



Natural de Rio Preto da Eva, no Amazonas, Kevin Christian tem 31 anos e representa a Cosme Junior Team. A decisão de realizar o camp na CMSystem foi tomada pelo treinador Cosme Junior, que acompanha o atleta há oito anos. Segundo ele, a escolha se deu pelo grupo de lutadores da equipe, especialmente atletas de categorias mais pesadas que podem ajudar na preparação.



Entre os nomes que dividem o tatame com Kevin estão Vitor Petrino, também lutador do UFC, e Matheus Buffa, ex-finalista da PFL. A presença desses atletas foi considerada importante para simular situações de luta e fortalecer o treinamento.