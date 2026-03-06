Kevin vem contando com o apoio de Cristiano Marcello e outras feras da CMSystem(Foto: Divulgação)

O lutador do UFC Kevin Christian iniciou a preparação para sua próxima luta na equipe CMSystem, em Curitiba. O combate está marcado para o dia 2 de maio, na Austrália, pelo UFC Perth, contra Junior Tafa na divisão dos meio-pesados.

Natural de Rio Preto da Eva, no Amazonas, Kevin Christian tem 31 anos e representa a Cosme Junior Team. A decisão de realizar o camp na CMSystem foi tomada pelo treinador Cosme Junior, que acompanha o atleta há oito anos. Segundo ele, a escolha se deu pelo grupo de lutadores da equipe, especialmente atletas de categorias mais pesadas que podem ajudar na preparação.

Entre os nomes que dividem o tatame com Kevin estão Vitor Petrino, também lutador do UFC, e Matheus Buffa, ex-finalista da PFL. A presença desses atletas foi considerada importante para simular situações de luta e fortalecer o treinamento.
Líder da CMSystem, Cristiano Marcello celebrou a chegada do amazonense e agradeceu a confiança da equipe de origem do atleta.

“Estou muito feliz do Kevin ter vindo. Agradeço ao Cosme pela confiança em deixar ele treinar com a gente. É um cara longilíneo, tem dois metros, sabe usar bem a envergadura. Tenho certeza de que ele vai evoluir bastante neste período”, disse.

Ele também destacou que a presença de Kevin Christian beneficia todo o grupo da equipe durante os treinos.

“Ele chega para somar com o Vitor Petrino, com o Buffa e com os outros pesos mais pesados da equipe. No Brasil não é fácil encontrar muitos atletas dessa categoria para ajudar na preparação. Então é bom para ele e também para todo o time”, completou.