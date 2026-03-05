Alex Poatan é considerado um dos principais nomes do MMA e do UFC atualmente - (Foto: Reprodução/UFC)

Alex Poatan é considerado um dos principais nomes do MMA e do UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 05/03/2026 10:00

O protagonismo de Alex Poatan nos esportes de combate segue em ascensão, especialmente diante das especulações sobre uma possível subida aos pesos-pesados em busca de um terceiro cinturão no UFC. No entanto, nem todos concordam com o status consolidado pelo brasileiro. O atleta peso-pesado do Ultimate, Josh Hokit, utilizou as redes sociais para questionar a legitimidade do rótulo de “lendário” atribuído ao striker paulista.



A provocação surgiu após um vídeo publicado pela página "Spinnin Backfist", que especulava a mudança de categoria de Poatan com imagens de uma de suas tradicionais caminhadas ao octógono. Com a possibilidade de o ex-campeão dos médios e meio-pesados migrar para a divisão até 120kg, Hokit avaliou que o brasileiro construiu sua trajetória sem enfrentar especialistas de alto nível na luta agarrada.



“É inacreditável como ele (Alex Poatan) pode ser tão ‘lendário’ sem nunca ter lutado contra um wrestler de verdade em toda a sua carreira… Acho que ser um grande campeão tem tudo a ver com o timing perfeito…”, escreveu o americano, em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter).