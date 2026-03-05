Alex Poatan é considerado um dos principais nomes do MMA e do UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)
A provocação surgiu após um vídeo publicado pela página "Spinnin Backfist", que especulava a mudança de categoria de Poatan com imagens de uma de suas tradicionais caminhadas ao octógono. Com a possibilidade de o ex-campeão dos médios e meio-pesados migrar para a divisão até 120kg, Hokit avaliou que o brasileiro construiu sua trajetória sem enfrentar especialistas de alto nível na luta agarrada.
“É inacreditável como ele (Alex Poatan) pode ser tão ‘lendário’ sem nunca ter lutado contra um wrestler de verdade em toda a sua carreira… Acho que ser um grande campeão tem tudo a ver com o timing perfeito…”, escreveu o americano, em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter).
Do ponto de vista técnico, a crítica toca em um ponto recorrente nas análises sobre Poatan: sua base no Kickboxing e a evolução defensiva contra quedas dentro do MMA. Ainda que tenha superado adversários com estilos variados, o brasileiro realmente não encarou, até aqui, um wrestler de elite com perfil dominante na transição e no controle posicional prolongado - um desafio que poderia ganhar contornos mais complexos caso confirme a ida aos pesados.
Curiosamente, o próprio Josh Hokit pode se tornar parte dessa equação. Invicto com cartel 8-0 e 100% de aproveitamento em finalizações e nocautes, o americano foi escalado para enfrentar Curtis Blaydes no UFC 327, marcado para 11 de abril. Atual número 4 do ranking e reconhecido pelo forte jogo de Wrestling, Blaydes representa exatamente o tipo de oponente citado na crítica feita por Hokit.
Caso amplie sua invencibilidade e entre no Top 15, o falastrão pode se inserir na rota do cinturão. E, considerando os rumores de que Poatan possa estrear nos pesados já em disputa de título - possivelmente contra Jon Jones ou Ciryl Gane -, o cruzamento de trajetórias deixa de parecer improvável. No cenário atual, além da disputa esportiva, a tensão narrativa já começa a ser construída fora do octógono.
