Expectativa é por uma grande luta entre Holloway e Charles do Bronx (Foto: Reprodução)
Confiante após sua vitória sobre Dustin Poirier, Max Holloway demonstrou postura provocadora ao projetar o que pretende fazer durante o combate. Conhecido pelo alto volume de golpes e resistência, o havaiano afirmou que deve chamar o brasileiro para a trocação franca, prometendo colocar seu rival em situação limite dentro do cage.
“Vou lá e apontar na cara dele. Ou ele desiste, ou eu o faço desistir”, disparou o havaiano.
Do outro lado, Charles do Bronx respondeu na mesma moeda. O brasileiro, que também chega embalado após superar Mateusz Gamrot, destacou sua agressividade característica e garantiu que o confronto servirá para definir quem merece carregar o status de lutador mais "durão" do Ultimate. Dono do maior número de finalizações na história do UFC, o paulista aposta em sua versatilidade para neutralizar o volume ofensivo do rival.
“Sempre que o Max (Holloway) apontar para baixo, vamos descobrir quem é o verdadeiro BMF”, rebateu o brasileiro.
Na reta final de preparação, Charles do Bronx busca consolidar sua recuperação dentro da organização. Após a derrota por nocaute para Ilia Topuria, em junho de 2025, o paulista chegou a cogitar aposentadoria, mas deu a volta por cima com a vitória sobre Mateusz Gamrot no UFC Rio, em outubro. Agora, tenta confirmar o bom momento diante de um adversário que historicamente representa um desafio técnico, principalmente pelo ritmo elevado de combate.
O reencontro também carrega o peso do histórico entre os dois. Em 2015, ainda no início de suas trajetórias no Ultimate, Holloway levou a melhor sobre Charles após interrupção médica. Desde então, ambos evoluíram significativamente, conquistaram cinturões e se consolidaram como alguns dos principais nomes do MMA mundial. A revanche, portanto, surge em um contexto completamente diferente, com mais experiência, maturidade e em jogo um título simbólico que valoriza resistência e agressividade.
Diante do estilo ofensivo de ambos, a expectativa é de um confronto dinâmico, com alternância de domínio e alto volume de ações. A promessa de provocações durante a luta adiciona um componente psicológico ao duelo, que pode influenciar diretamente no ritmo e na estratégia adotada por cada atleta ao longo dos rounds.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.