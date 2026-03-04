Expectativa é por uma grande luta entre Holloway e Charles do Bronx - (Foto: Reprodução)

Expectativa é por uma grande luta entre Holloway e Charles do Bronx (Foto: Reprodução)

Publicado 04/03/2026 11:00 | Atualizado 04/03/2026 13:41

A aguardada revanche entre Max Holloway e Charles do Bronx já começou a ser disputada fora do octógono. Escalados para liderar o UFC 326, no próximo sábado (7), os ex-campeões trocaram provocações públicas e elevaram o nível de tensão para o duelo que coloca em jogo o cinturão simbólico "BMF". O cenário indica um confronto agressivo, marcado pela pressão constante e pela busca do nocaute ou finalização.



Confiante após sua vitória sobre Dustin Poirier, Max Holloway demonstrou postura provocadora ao projetar o que pretende fazer durante o combate. Conhecido pelo alto volume de golpes e resistência, o havaiano afirmou que deve chamar o brasileiro para a trocação franca, prometendo colocar seu rival em situação limite dentro do cage.



“Vou lá e apontar na cara dele. Ou ele desiste, ou eu o faço desistir”, disparou o havaiano.



Do outro lado, Charles do Bronx respondeu na mesma moeda. O brasileiro, que também chega embalado após superar Mateusz Gamrot, destacou sua agressividade característica e garantiu que o confronto servirá para definir quem merece carregar o status de lutador mais "durão" do Ultimate. Dono do maior número de finalizações na história do UFC, o paulista aposta em sua versatilidade para neutralizar o volume ofensivo do rival.



“Sempre que o Max (Holloway) apontar para baixo, vamos descobrir quem é o verdadeiro BMF”, rebateu o brasileiro.