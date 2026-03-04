Daniel Suzano é um dos principais nomes em ação no Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)
Hoje um dos destaques da CBJJD - responsável pelo Circuito Mineirinho Costa do Sol e parceira da ISBJJA -, Daniel começou no Jiu-Jitsu ainda criança. “Ele iniciou aos 4 anos, porque eu e o pai decidimos colocar ele e o irmão mais velho em um esporte e optamos pelo Jiu-Jitsu”, relembra a mãe, Carol.
Desde então, são nove anos de dedicação. “Fui sendo moldado aos poucos com disciplina e amor ao esporte. Hoje tenho uma rotina regrada: estudo, faço preparação física e tenho dois treinos de Jiu-Jitsu por dia, de segunda a sexta”, relatou o próprio Daniel, mostrando maturidade além da idade.
A disciplina no tatame, vale citar, reflete também na vida escolar. “O Daniel é muito dedicado ao Jiu-Jitsu e leva isso para os estudos. Todo semestre ele é o aluno destaque, com as melhores notas da turma, e isso é muito gratificante para mim como mãe”, disse. A conquista do ranking não veio por acaso. “Fiquei muito feliz com o resultado. É muito bom ver que toda a minha dedicação valeu a pena”, completou o jovem faixa-amarela, que treina na GFTeam Bacaxá com o professor Richard Neves.
A possibilidade de competir fora do Brasil, mais precisamente na Eurocup 2026 da ISBJJA, em Coimbra (POR), surge agora como um sonho mais próximo. Para a família, seria algo inédito. “Nunca viajamos para competir fora. Seria a primeira vez e um sonho”, revelou Carol, que confirma que já estão avaliando maneiras de tornar essa experiência possível. Daniel, por sua vez, não esconde a ambição: “Quero ser campeão europeu e depois mundial".
A mãe ainda fez questão de ressaltar a importância da iniciativa da CBJJD na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. “Muito bacana, pois abre portas para que crianças e jovens realizem o sonho de competir. Muitos não têm condições de ir ao Rio ou a outros estados, e esse evento pensa nessas pessoas. Graças à CBJJD, muitos sonhos estão se realizando”, encerrou.
Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 com estreia marcada
Seguindo com o trabalho de excelência, a CBJJD inicia mais uma temporada nos dias 28 e 29 de março, com o Saquarema Summer National Open, mantendo a proposta que o consolidou como principal da região: organização, alto nível técnico e premiações que realmente impactam a vida dos atletas.
Em 2026, os prêmios dados pela CBJJD aos destaques do ranking serão duas passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa e duas bolsas Atleta Mineirinho Gold Team. As inscrições para a primeira etapa estão abertas no site www.cbjjd.com.br.
