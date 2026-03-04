Daniel Suzano é um dos principais nomes em ação no Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Daniel Suzano é um dos principais nomes em ação no Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 04/03/2026 10:00 | Atualizado 04/03/2026 17:19

A nova geração segue mostrando força no Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu. E após destacar o faixa-preta Raphael Nóbrega e o faixa-roxa Caio Leite - contemplados com passagens internacionais para a Eurocup 2026 da ISBJJA, em Portugal -, é a vez de evidenciar Daniel Suzano, campeão do ranking 2025 nas faixas amarela a azul (7 a 17 anos). Jovem, disciplinado e determinado, o atleta de Saquarema representa bem o impacto que o Circuito vem gerando na formação de atletas na Região dos Lagos do Rio.



Hoje um dos destaques da CBJJD - responsável pelo Circuito Mineirinho Costa do Sol e parceira da ISBJJA -, Daniel começou no Jiu-Jitsu ainda criança. “Ele iniciou aos 4 anos, porque eu e o pai decidimos colocar ele e o irmão mais velho em um esporte e optamos pelo Jiu-Jitsu”, relembra a mãe, Carol.



Desde então, são nove anos de dedicação. “Fui sendo moldado aos poucos com disciplina e amor ao esporte. Hoje tenho uma rotina regrada: estudo, faço preparação física e tenho dois treinos de Jiu-Jitsu por dia, de segunda a sexta”, relatou o próprio Daniel, mostrando maturidade além da idade.