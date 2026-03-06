Daniel 220v é multicampeão, com e sem quimono, e destaque da sua geração(Foto: ADWJJPC)
Além de voltar a competir, Daniel terá um papel especial no evento: lutar ao lado dos jovens atletas que treinam diariamente em seu projeto, que atualmente passa por uma fase de reforma na academia. O objetivo vai além das medalhas. “A gente treina todos os dias de 15h às 20h, com 15 minutos de intervalo para o lanche e depois volta o treino intenso. Criamos esse projeto não apenas para tirar as crianças da rua, mas para formar campeões. É tudo custeado pela gente com o apoio dos patrocinadores, e aí pagamos três professores, os lanches... Fico muito feliz em poder ajudar. É a realização de um sonho”, destacou.
A ligação de Daniel 220v com o Jiu-Jitsu é profunda e transformadora. O multicampeão relembra como o esporte abriu portas. “O Jiu-Jitsu mudou a minha vida. Tenho certeza de que se não fosse por ele não teria feito um terço das coisas que fiz, como viajar para outros países e aprender outros idiomas. Tudo isso graças ao Jiu-Jitsu”, afirmou o faixa-laranja, ressaltando que sua trajetória hoje serve de inspiração para os jovens do projeto.
O retorno ao Circuito Rio Mineirinho também tem um significado especial para Daniel. Foi justamente nos eventos da Confederação que ele lutou ainda criança, iniciando sua caminhada competitiva. Agora, anos depois, volta ao tatame não apenas como atleta, mas como líder de um projeto que busca formar novos talentos e cidadãos.
Animado com o momento, Daniel 220v promete acompanhar seus alunos com o mesmo espírito de quando começou. “Vou estar lutando ao lado deles e queria agradecer à CBJJD pelo apoio. Tenho certeza de que vai ser incrível”, concluiu. Para as crianças do Projeto 220v, a participação no Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo representa mais do que uma competição: é a chance de viver de perto o ambiente do esporte que já começou a transformar suas vidas.
Com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e poucas vagas ainda disponíveis, o Sul-Americano dá sequência ao ranking do Circuito Rio Mineirinho 2026, que ao fim da temporada, vale citar, premiará os destaques com passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, entre outros benefícios.
