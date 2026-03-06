Daniel 220v é multicampeão, com e sem quimono, e destaque da sua geração - (Foto: ADWJJPC)

Publicado 06/03/2026 08:00

O Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, válido pela segunda etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 - organizado pela CBJJD -, promete reunir grandes nomes do esporte nos dias 14 e 15 de março, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Entre os atletas confirmados está Daniel “220v” Pôncio, considerado um dos principais nomes da nova geração da arte suave, que fará seu retorno às competições do Circuito acompanhado de cerca de 30 crianças do Projeto 220v, iniciativa social criada por ele e seus pais.



Além de voltar a competir, Daniel terá um papel especial no evento: lutar ao lado dos jovens atletas que treinam diariamente em seu projeto, que atualmente passa por uma fase de reforma na academia. O objetivo vai além das medalhas. “A gente treina todos os dias de 15h às 20h, com 15 minutos de intervalo para o lanche e depois volta o treino intenso. Criamos esse projeto não apenas para tirar as crianças da rua, mas para formar campeões. É tudo custeado pela gente com o apoio dos patrocinadores, e aí pagamos três professores, os lanches... Fico muito feliz em poder ajudar. É a realização de um sonho”, destacou.