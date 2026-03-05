Gracie Barra - Braga chega com força total para o Portugal National Open 2026 (Foto: Reprodução)
Entre os times que chegam fortes para a disputa está a Gracie Barra - Braga, liderada pelo faixa-preta Felipe Ambram, que vive um momento especial com a equipe do Norte do país. “O momento da GB Braga é extremamente positivo. Vivemos uma fase de crescimento, fortalecimento e amadurecimento. O ano de 2025 foi excelente para nós, com uma evolução muito grande e inúmeras conquistas, tanto coletivas quanto individuais”, destacou o professor. Segundo ele, o trabalho recente consolidou o time como uma das referências da região. “Hoje somos uma potência em Braga e uma das grandes forças do Norte de Portugal”.
Felipe também ressaltou a confiança no papel desenvolvido pela organização do evento. “Recebemos a notícia do Circuito Nacional Português de forma muito positiva. Já conheço o trabalho da ISBJJA e participamos dos eventos desde as primeiras edições em Portugal. Sempre foram campeonatos muito bem organizados, com excelente estrutura e profissionalismo”, afirmou.
Na avaliação do líder da Gracie Barra - Braga, o novo circuito tende a impulsionar ainda mais o nível competitivo no país - algo que já vem crescendo nos últimos anos. “Os atletas gostam muito de competir nesses eventos, que oferecem ótima organização, bons horários e uma excelente experiência competitiva. Além disso, é um circuito que valoriza os atletas e as equipes, o que contribui diretamente para o desenvolvimento do esporte no país”.
Em relação ao Portugal National Open 2026, a equipe já trabalha com foco total na estreia do CNP. “A expectativa é muito alta. Nossa preparação não é voltada apenas para um campeonato específico, mas sim para o ano inteiro. Trabalhamos de forma contínua, com treinos estruturados e preparação técnica, tática e física”, explicou Felipe, que demonstra confiança na força do grupo.
Pensando no Circuito como um todo, o objetivo da Gracie Barra é ambicioso. “Queremos conquistar o primeiro lugar por equipes, com foco especial nas categorias adulto e infantil, onde temos atletas muito bem preparados. Sabemos que temos condições reais de disputar medalhas de ouro e o topo do pódio”, concluiu o faixa-preta, reforçando a intenção de consolidar o nome da equipe entre as principais forças do Jiu-Jitsu em Portugal.
