Gracie Barra - Braga chega com força total para o Portugal National Open 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 05/03/2026 08:00 | Atualizado 05/03/2026 10:08

O Portugal National Open de Jiu-Jitsu promete movimentar o cenário da arte suave europeia no próximo dia 18 de abril, em Coimbra, abrindo oficialmente o recém-lançado Circuito Nacional Português (CNP) da ISBJJA. A competição - que tem inscrições abertas no site www.isbjja.com - surge como uma das grandes novidades do calendário de 2026, reunindo equipes de diferentes regiões do país e elevando ainda mais o nível técnico do esporte em Portugal.



Entre os times que chegam fortes para a disputa está a Gracie Barra - Braga, liderada pelo faixa-preta Felipe Ambram, que vive um momento especial com a equipe do Norte do país. “O momento da GB Braga é extremamente positivo. Vivemos uma fase de crescimento, fortalecimento e amadurecimento. O ano de 2025 foi excelente para nós, com uma evolução muito grande e inúmeras conquistas, tanto coletivas quanto individuais”, destacou o professor. Segundo ele, o trabalho recente consolidou o time como uma das referências da região. “Hoje somos uma potência em Braga e uma das grandes forças do Norte de Portugal”.