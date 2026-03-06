Novo segundo uniforme do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 06/03/2026 09:49

Rio - Em parceria com a Nike, o Vasco divulgou o seu novo segundo uniforme na manhã desta sexta-feira (6). De acordo com o clube, a camisa branca é "inspirada na coragem de quem nunca foi vencido pelo medo".

A fornecedora explicou que a faixa representa "o primeiro ato de coragem: a travessia pelo desconhecido". Já a estampa de mar dentro da faixa transversal reforça "a destemida herança vascaína". Além disso, "a cruz de cristo é carregada no peito, como um símbolo de orgulho e identidade".

Na parte interna, as coordenadas de São Januário mostram "o orgulho de um destino marcado por vitórias que mudaram a história dentro e fora de campo".