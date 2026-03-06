Luta entre Carlos Prates e McGregor, por enquanto, fica no imaginário dos fãs - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/03/2026 11:00

Em meio à preparação para mais um compromisso relevante no peso meio-médio do UFC, Carlos Prates aproveitou o momento para elevar o tom contra Conor McGregor. O brasileiro, que já tem confronto marcado contra o ex-campeão Jack Della Maddalena no UFC Perth, em 2 de maio, na Austrália, afirmou que chegou a ser cogitado como possível adversário do irlandês, mas que as conversas não avançaram por decisão do próprio Conor.



Em entrevista ao canal “Laerte Viana na Área – MMA”, Carlos Prates revelou ter recebido a informação de que seu nome foi oferecido a Conor McGregor. Segundo Prates, o cenário favorável em sua carreira e a sequência recente de atuações contundentes teriam pesado na escolha de McGregor em não aceitar o embate.



“Conor 'peidou', correu, e me colocaram contra Jack Della Maddalena. (McGregor correu de mim) porque sou embaçado. O cara cinco anos parado aí e tal, não é dessa categoria, embora tenha feito as últimas lutas nos 77kg… Eu venho aí no hype, nocauteando todo mundo, então eu acredito que se eu estivesse no lugar dele, eu também não teria aceitado”, declarou o brasileiro.