Luta entre Carlos Prates e McGregor, por enquanto, fica no imaginário dos fãs (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal “Laerte Viana na Área – MMA”, Carlos Prates revelou ter recebido a informação de que seu nome foi oferecido a Conor McGregor. Segundo Prates, o cenário favorável em sua carreira e a sequência recente de atuações contundentes teriam pesado na escolha de McGregor em não aceitar o embate.
“Conor 'peidou', correu, e me colocaram contra Jack Della Maddalena. (McGregor correu de mim) porque sou embaçado. O cara cinco anos parado aí e tal, não é dessa categoria, embora tenha feito as últimas lutas nos 77kg… Eu venho aí no hype, nocauteando todo mundo, então eu acredito que se eu estivesse no lugar dele, eu também não teria aceitado”, declarou o brasileiro.
O contexto esportivo reforça o discurso do meio-médio. Após uma temporada de 2024 marcada por quatro vitórias por nocaute, Prates sofreu seu primeiro revés no Ultimate diante de Ian Garry, no UFC Kansas City, em abril de 2025. A reação, contudo, foi imediata: triunfos contundentes sobre Geoff Neal e Leon Edwards, no UFC 319 e no UFC 322, respectivamente, recolocaram o atleta entre os principais nomes da divisão até 77kg. Atualmente, ele ocupa a quinta posição no ranking oficial.
Do ponto de vista técnico, o confronto contra Jack Della Maddalena representa mais um teste de alto nível para um lutador que se consolidou pelo poder de fogo na trocação e pela pressão constante em pé. Enquanto McGregor ainda vive indefinições sobre seu retorno, Prates mantém foco total no compromisso na Austrália, intensificando o camp com o objetivo claro de encurtar o caminho rumo a uma futura disputa de cinturão no peso meio-médio.
