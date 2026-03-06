Cristiano Ronaldo, em treino do Al-Nassr - Reprodução / Instagram

Cristiano Ronaldo, em treino do Al-NassrReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 10:54

O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, revelou nesta sexta-feira (6) que a lesão de Cristiano Ronaldo é "mais grave do que se esperava". O craque português foi substituído no último sábado (28), na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita.



"No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação", afirmou Jesus, conforme o jornal "A Bola".

O treinador também explicou que o jogador viajou à Espanha para receber os cuidados de seu médico. "A lesão requer tratamento em Madri, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a equipa", explicou o treinador.

O Al-Nassr é o líder do Campeonato Saudita, com 61 pontos, dois acima do vice-líder Al-Ahli, restando 10 rodadas para o fim do torneio.

A lesão de Cristiano também se tornou uma preocupação para a seleção portuguesa, que disputará amistosos preparatórios contra México, em 28 de março, e Estados Unidos, dia 31, na América do Norte.