Cristiano Ronaldo está fora de treinos e jogos do Al-Nassr por ao menos um mês - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está fora de treinos e jogos do Al-Nassr por ao menos um mêsDivulgação / Al-Nassr

Publicado 04/03/2026 14:27

Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e ficará fora dos gramados por ao menos um mês. Com isso, o problema físico deve deixá-lo fora dos dois últimos amistosos da seleção de Portugal antes da convocação para a Copa do Mundo.



Menos mal que o tempo de recuperação não atrapalha o sonho de disputar pela sexta vez o mundial. Com retorno estimado apenas em abril, o craque português ainda terá cerca de dois meses meio de jogos pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.



Entretanto, o técnico de Portugal, Roberto Martínez, provavelmente terá de deixar Cristiano Ronaldo fora dos convocados para os ajustes finais antes da Copa do Mundo. Portugal disputará amistosos contra México, em 28 de março, e Estados Unidos, dia 31, na América do Norte.



A seleção portuguesa está no grupo K da Copa do Mundo, que conta também com Colômbia, Uzbequistão e mais uma seleção que sairá da repescagem mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia). Esta última será a adversária portuguesa na estreia, marcada para 17 de junho.