Paulo Victor (à esquerda) e Lucas Andrade já fizeram parceria na época de Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras

Publicado 04/03/2026 13:31 | Atualizado 04/03/2026 13:31

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou Paulo Victor como novo técnico da seleção brasileira Sub-20 e também da equipe Pré-Olímpica. Aos 38 anos, o treinador já trabalhou nas categorias sub-15 e sub-17 da própria Seleção, assim como no sub-20 do Palmeiras, onde ajudou a revelar Estêvão e Endrick.



Experiência recente no México



Conhecido como PV, o profissional fez parte da comissão técnica que conquistou o ouro olímpico em Tóquio-2020 com André Jardine, de quem é auxiliar no América do México. Num primeiro momento, ele acumulará as duas funções até maio, quando encerra a temporada mexicana.

Os primeiros compromissos serão com a seleção brasileira sub-20 serão na Data Fifa do fim de março.



Técnico atual do Palmeiras na comissão técnica



A CBF também confirmou a chegada de Lucas Andrade como auxiliar técnico. Ele está à frente da equipe sub-20 do Palmeiras, onde destacou-se conquistando o Brasileirão da categoria em 2024 e 2025 e ainda dirige o time na Libertadores da categoria, marcada para ocorrer entre 7 e 22 de março, no Equador.



"Paulo Victor sempre foi um treinador de excelência por onde passou, com uma grande qualidade de desenvolver atletas promissores e formar um time campeão com um futebol ofensivo e vencedor. Ele chega com a experiência de quem já conhece a responsabilidade e o orgulho de representar a seleção brasileira", disse o coordenador das categorias de base masculinas, Branco.





