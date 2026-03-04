Rodrygo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Jornal afirma que Rodrygo atuava com ligamento parcialmente rompido desde 2023
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Jornal afirma que Rodrygo atuava com ligamento parcialmente rompido desde 2023
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Libertad cobra Fluminense e ameça ir à Fifa por dívida da compra de Lezcano
Resta uma parcela que o Tricolor pediu para dividir o valor nos próximos meses
Recém-chegados, Castillo e Millan participam de primeiro treino do Fluminense
Dupla deverá fazer estreia contra o Remo pelo Brasileirão
Musa do Cerro Porteño exibe bumbum perfeito: 'Uma em um milhão'
Flor Maldonado tem mais de um milhão de seguidores no perfil oficial no Instagram
Fluminense avança por Alisson, do São Paulo; clubes negociam último detalhe
Partes discutem valor da multa caso o atleta jogue contra o time paulista
Jogadores do Flamengo se incomodam com discurso e atitude de Boto
Dirigente português se reuniu com o grupo antes de treino de terça no Ninho do Urubu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.