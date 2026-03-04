Rodrygo em treino pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 04/03/2026 12:42

Rio - A lesão no joelho esquerdo que tirou o atacante Rodrygo, de 24 anos, da Copa do Mundo não teria sido a primeira do brasileiro na região. De acordo com o jornal norte-americano "The Athletic", o jogador atuava com o ligamento parcialmente comprometido desde 2023.

Há mais de dois anos, Rodrygo teria feito um exame em que foi diagnosticado que ele tinha uma ruptura parcial do LCA. A avaliação foi de que o caso poderia ser conduzido de forma conservadora, sem intervenção cirúrgica imediata.

O brasileiro, então, se submeteu a um tratamento com fisioterapia intensiva, reforço muscular específico, trabalho preventivo constante. O risco de agravamento existia, mas poderia ser reduzido com controle de carga e monitoramento contínuo. Este tipo de tratamento é comum e acontece no futebol.

Rodrygo teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho esquerdo, após a derrota por 1 a 0 para o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, na última segunda-feira (2). A previsão é que o brasileiro fique sem jogar por até um ano.

O atacante, de 24 anos, havia acabado de retornar ao Real Madrid após período afastado por tendinose na coxa direita. A partida foi sua primeira desde 1º de fevereiro.