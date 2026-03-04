Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 11:44

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, deu mais um presente para os seus fãs no seu perfil oficial no Instagram. A beldade publicou uma imagem, em que aparece vestindo apenas um biquíni e exibindo o seu bumbum.

fotogaleria

"Você é uma em um milhão e isso faz de você única", disse a beldade, que arrancou elogios dos seus seguidores nas redes sociais.

A modelo é bastante conhecida no Paraguai. Flor Maldonado tem mais de um milhão de seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@florrmaldonado_py).