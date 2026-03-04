Gabriel Pires foi anunciado pelo Mirassol - Divulgação / Mirassol

Publicado 04/03/2026 13:49

Rio - O Mirassol anunciou a contratação do volante Gabriel Pires, de 32 anos, para a temporada de 2026. O veterano, que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista, assinou com o clube do interior de São Paulo até o fim da temporada.

Gabriel Pires fez parte do elenco do Botafogo nas temporadas de 2022 e 2023, alternou bons e maus momentos, e teve problemas físicos. No ano seguinte, fechou com o Fluminense, mas atuou em apenas oito jogos e acabou deixando o clube das Laranjeiras.

Formado nas divisões de base do Vasco, Gabriel Pires passou pelo Benfica e pelo Leganés, da Espanha. Além disso, chegou a fazer parte do grupo da Juventus, de Turim, mas não atuou pela Velha Senhora.

Depois de sair do Fluminense, o volante teve uma rápida passagem pelo futebol grego e defendeu a Portuguesa no Estadual, sendo destaque. Ele recebeu uma proposta para renovar o seu contrato, mas preferiu fechar com o Mirassol.