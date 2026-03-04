Gabriel Pires foi anunciado pelo MirassolDivulgação / Mirassol
Mirassol anuncia a contratação de ex-volante de Fluminense e Botafogo
Jogador, de 32 anos, se destacou no Paulistão
Flamengo confirma a contratação de joia do América-MEX para a base
Ele chega ao Rubro-Negro por empréstimo junto ao clube mexicano
Leila aborda saída de Filipe Luís e critica demissões na madrugada: 'Falta de respeito'
Rubro-Negro anunciou a saída do treinador quase 1h da manhã
Seleção feminina vai mal e perde para a Venezuela em jogo parado por raios
De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado
Júnior Santos chega ao Rio e celebra o carinho da torcida do Botafogo
Ele vai assinar por empréstimo com o Glorioso
Casemiro marca, mas Manchester United perde o Newcastle com gol no fim
Red Devils ainda atuaram com um jogador a mais desde a expulsão de Jacob Ramsey, no fim do primeiro tempo
Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim
Vínculo com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2027
