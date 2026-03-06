Endrick em ação pelo Lyon no duelo com o Lens, no Groupama StadiumOlivier Chassignole / AFP
Jornal espanhol critica desempenho de Endrick em eliminação do Lyon: 'Invisível'
Brasileiro teve atuação apagada nas quartas da Copa da França, avaliou o 'Marca'
Após rumores sobre luta, Carlos Prates provoca McGregor: 'Ele correu'
Em alta, brasileiro Carlos Prates provocou Conor McGregor, mas manteve o foco em duelo contra Jack Della Maddalena no UFC Perth
Lesão de Cristiano Ronaldo é 'mais séria que o esperado', afirma Jorge Jesus
Técnico do Al-Nassr atualizou situação do craque português
Ferj define arbitragem da final da Taça Rio, entre Botafogo e Bangu
Yuri Elino Ferreira da Cruz comandará a decisão; veja a escala completa
Piastri exalta McLaren no segundo treino livre e pede foco para GP da Austrália; Bortoleto é 14º
Piloto citou evolução do carro em relação à primeira atividade na pista
Vasco divulga novo segundo uniforme em parceria com a Nike
Camisa branca é 'inspirada na coragem de quem nunca foi vencido pelo medo'
