Endrick em ação pelo Lyon no duelo com o Lens, no Groupama StadiumOlivier Chassignole / AFP

Publicado 06/03/2026 11:32

Espanha - Endrick foi alvo de críticas da imprensa espanhola após a eliminação do Lyon nos pênaltis para o Lens, nas quartas de final da Copa da França, na última quinta-feira (5). De acordo com o 'Marca', o atacante teve atuação apagada e pouco contribuiu.

"E certamente não foi o melhor começo para os 'Les Lions'. Os primeiros 10 minutos foram muito ruins para o time da casa (...). Endrick esteve praticamente invisível nos primeiros 45 minutos", avaliou a crônica do jornalista JD Murillo.

Titular, o brasileiro somou 41 ações com a bola, deu três chutes e acertou dois dribles. Por outro lado, perdeu a posse em 15 oportunidades. Os números são do 'Sofascore'. Apesar disso, o início no time francês é ótimo: cinco gols e três assistências em nove jogos.

Com Endrick à disposição, o próximo compromisso do Lyon será contra o Paris, domingo (8), às 16h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Depois, a equipe de Paulo Fonseca vira a chave para as oitavas de final da Liga Europa. O adversário será o Celta de Vigo, quinta-feira (12), às 17h, no Estádio Balaídos, na Espanha.