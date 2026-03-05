Messi ao lado de Donald Trump na Casa Branca - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 05/03/2026 21:15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu Lionel Messi e a delegação do Inter Miami na Casa Branca, na noite desta quinta-feira (5). O time sagrou-se campeão da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol do país, no fim de 2025.

Rodrigo De Paul (campeão do mundo com a seleção argentina) e Luis Suárez (lenda da seleção uruguaia), ambos do Inter Miami, estiveram presentes no evento, assim como o técnico Javier Mascherano.

Durante o discurso, Trump perguntou: "Quem é melhor, ele (Messi) ou Pelé?". Logo depois, o presidente concluiu: "Eu acho que ele é, mas Pelé era muito bom".

Ele ainda recebeu das mãos do Proprietário-gerente do Inter Miami, Jorge Mas, uma camisa especial do time. A peça levava o nome de 'Trump' e o número 47 - ele é o 47º presidente dos EUA.

Já Messi entregou uma bola especial a Donald Trump.