Marcelo Teixeira, presidente do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 05/03/2026 19:20

São Paulo - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, minimizou o desabafo de Neymar, que ficou insatisfeito com a rescisão do contrato do zagueiro João Basso, de 29 anos, feita pelo clube paulista. O camisa 10 utilizou as redes sociais para se posicionar contra a decisão da diretoria do Peixe.

"Precisa perguntar ao Neymar o que ele quis dizer. As decisões do clube são decisões profissionais. Acho que ele falou pela emoção e amizade com o Basso. Nós respeitamos, mas as decisões são decisões profissionais", comentou o dirigente em entrevista coletiva.

Neymar e Basso se tornaram amigos bem próximos desde o retorno do atacante ao Santos. Porém, o defensor não estava nos planos de Juan Pablo Vojvoda e o Peixe acabou rescindindo o vínculo. A decisão não agradou o camisa 10, que fez uma publicação nas redes sociais.

"Boa sorte na sua nova etapa, irmão. Fico triste em ver você saindo dessa forma, você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida. Só te desejo coisas boas, estarei sempre na torcida", disse o craque.