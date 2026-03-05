Marcelo Teixeira, presidente do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Presidente do Santos minimiza irritação de Neymar com saída de zagueiro: 'Falou na emoção'
João Basso, de 29 anos, não estava nos planos de Vojvoda
Flamengo avalia Edu Gaspar para possível mudança no comando do futebol
Ex-Arsenal e Seleção surge como opção caso saída de José Boto seja confirmada
Treinador do Chelsea rasga elogios a João Pedro: 'Classe mundial'
Atacante, de 24 anos, vive grande momento na Inglaterra
Regularizado no BID, Leonardo Jardim já pode estrear à frente do Flamengo
Ele poderá ficar à beira do gramado na decisão do Estadual, contra o Fluminense, no domingo
Jornal espanhol diz que Real acolheu Rodrygo em momento de lesão: 'Futuro está aqui'
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Neto dá aval e aguarda acordo entre Botafogo e Corinthians por empréstimo
Alvinegro busca aliviar a folha salarial e colocou o goleiro na lista de transferência
