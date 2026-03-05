Disputa pela bola no clássico Fla-Flu - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 05/03/2026 15:55

Rio - Bruno Arleu de Araújo será o árbitro da final do Campeonato Carioca de 2026, entre Fluminense Flamengo . A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) fez o anúncio nesta quinta-feira (5).

"O árbitro da final do Cariocão Superbet 2026, entre Fluminense e Flamengo, neste domingo, às 18h, no Maracanã, será Bruno Arleu. O nome foi indicado e aprovado pelos clubes em reunião realizada na sede da FERJ, com a presença de Jorge Rabello e José Carlos Santiago (Departamento de Arbitragem), Marcelo Penha (Fluminense) e Dekko Roisman (Flamengo)", diz a publicação da entidade nas redes sociais.

Ele estará acompanhado de Luiz Cláudio Regazone (árbitro assistente nº1) e Thiago Filemon Soares Pinto (árbitro assistente nº2). João Ennio Sobral será o quarto árbitro. Já Carlos Eduardo Nunes Braga está escalado como VAR.

A final do Campeonato Carioca será disputada em jogo único. Fluminense e Flamengo vão medir forças no domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã.