Rodrygo em treino pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Rodrygo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 05/03/2026 18:20

Rio - O meia-atacante Rodrygo, de 24 anos, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho esquerdo, recebeu do Real Madrid um apoio importante neste momento. De acordo com o jornal espanhol "AS", o brasileiro tem um futuro longo no clube espanhol.

"Em meio à tempestade, uma ilha de calma. É isso que o Real Madrid será para Rodrygo. Porque em sua hora mais sombria, eles o acolherão. E não apenas no presente, não apenas diante dessa provação que acaba de começar, mas além. "Seu futuro é aqui." Essa é a mensagem interna para o brasileiro, que tem contrato até 2028. A lesão não atrapalha nada. Não muda nada, porque não havia nada para mudar", disse o diário.

Rodrygo, que viveu uma possibilidade de deixar o clube espanhol no começo da última temporada, poderá ter até mesmo o seu contrato renovado pelo Real Madrid.

"Todos os olhos estão voltados para 2027, e se o desempenho e o sentimento de todas as partes estiverem na mesma direção, uma renovação de contrato não está descartada", concluiu.