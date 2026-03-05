Rodrygo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Jornal espanhol diz que Real acolheu Rodrygo em momento de lesão: 'Futuro está aqui'
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Neto dá aval e aguarda acordo entre Botafogo e Corinthians por empréstimo
Alvinegro busca aliviar a folha salarial e colocou o goleiro na lista de transferência
Bortoleto destaca força do novo boost da F-1 e prevê impacto nas ultrapassagens
Piloto brasileiro destacou que o ganho de potência pode viabilizar manobras em pontos improváveis
Vídeo: Wallace Yan dá chapéu e anota golaço em treino do Flamengo
Rubro-Negro compartilhou o lance nas redes sociais
Empresário mira futebol europeu e não deseja ver Filipe Luís assumindo clube brasileiro em breve
Treinador, de 40 anos, foi demitido do Flamengo
Vitinha descarta trocar o PSG pelo Real Madrid: 'Seria estúpido'
Jogador, de 26 anos, é destaque no clube francês
