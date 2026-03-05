Fernando Alonso, em carro da Aston Martin - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 11:55

A Aston Martin informou, na manhã desta quinta-feira (5), em Melbourne, que os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll terão um número de voltas limitadas e não vão completar a prova do GP da Austrália, corrida que abre a temporada de Fórmula 1 neste domingo (8). De acordo com o projetista Adrian Newey, a unidade de potência Honda da equipe causa vibrações que podem danificar as mãos dos pilotos, o que motivou a decisão da equipe.



"Essa vibração [transmitida pela unidade de potência Honda] para o chassi está causando alguns problemas de confiabilidade. Espelhos e lanternas traseiras que se soltam do carro, esse tipo de coisa, que estamos tendo que resolver. Mas o problema muito mais significativo é que essa vibração acaba sendo transmitida para os dedos do piloto", afirmou Newey.

"Fernando [Alonso] acha que não pode dar mais de 25 voltas consecutivas antes de correr o risco de sofrer danos permanentes nos nervos das mãos. Lance [Stroll] acha que não pode dar mais de 15 voltas antes de atingir esse limite. Teremos que restringir bastante o número de voltas até resolvermos a origem da vibração e melhorarmos a vibração na sua origem", completou o projetista.



É provável que nenhum dos dois consiga tolerar sequer metade das 58 voltas da corrida, e o tempo de prova do carro será "muito limitado" até que uma solução seja encontrada, acrescentou Newey.



A Aston Martin teve uma pré-temporada complicada e muitas vezes apresentou um rendimento mais lento até do que a nova equipe Cadillac, e completou o menor número de voltas entre as 11 equipes.



Apesar da longa lista de problemas, Newey afirma que o carro AMR26 tem um potencial enorme, já que a Fórmula 1 inicia uma nova era de regulamentos.



Ele argumentou que o chassi é o quinto melhor da categoria, atrás das equipes líderes esperadas: Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, e que, após um programa de desenvolvimento agressivo, tem potencial para competir na frente em algum momento de 2026.



Alonso, no entanto, mantém a fé até o treino livre desta sexta-feira, em Melbourne, onde acredita que os ajustes no carro podem proporcionar uma perspectiva mais otimista.



"Para nós, é só vibração por toda parte. Mas não é só para nós. O carro está com um pouco de dificuldade, por isso temos alguns problemas, alguns problemas de confiabilidade que encurtaram um pouco nossos dias", declarou o piloto espanhol.



O desempenho decepcionante da equipe foi atribuído a diversos fatores, como o tempo de desenvolvimento comprimido devido à chegada tardia, a necessidade da Honda de reconstruir suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento após deixar a Red Bull, o desafio de produzir uma nova caixa de câmbio própria e a parceria com a Aramco, uma fornecedora de combustíveis ainda não comprovada.