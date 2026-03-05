João Pedro vive grande fase no Chelsea - Divulgação / Chelsea

Publicado 05/03/2026 09:43

chegou a oito gols em 2026 após

Em grande fase, João Pedroapós marcar três na virada do Chelsea por 4 a 1 sobre o Aston Villa , na quarta-feira (4). Com essa marca, o atacante da seleção brasileira e ex-Fluminense é o jogador que mais balançou redes com a bola rolando no início deste ano.

Há quem tenha feito mais do que o brasileiro, mas com a ajuda de pênaltis. O levantamento é da Opta, especializada em estatísticas do esporte.



Além do Aston Villa, João Pedro marcou contra Brentford, Crystal Palace, West Ham, Leed United e Burnley em 10 partidas.



O atacante ainda balançou redes em 2026 duas vezes contra o Napoli, pela Liga dos Campeões. Na temporada, são 17 gols em 40 partidas, sendo 32 como titular.



"Acho que foi mais uma noite dos sonhos para mim. Desde que cheguei aqui na Inglaterra, sonhava com este momento, jogar em um grande time e marcar meu hat-trick. E acho que foi uma noite perfeita, meu primeiro hat-trick pelo Chelsea", celebrou João Pedro em entrevista ao canal oficial do Chelsea.

João Pedro perto de disputar Copa do Mundo

faz parte da pré-lista de nomes praticamente garantidos na convocação final para o torneio. Diante do desempenho, o jogador revelado pelo Fluminense vive a expectativa de disputar a primeira Copa do Mundo. Ele, inclusive,

