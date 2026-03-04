Cristo Fernández interpretou o jogador Dani Rojas na série 'Ted Lasso' - Reprodução

Cristo Fernández interpretou o jogador Dani Rojas na série 'Ted Lasso'Reprodução

Publicado 04/03/2026 20:00 | Atualizado 04/03/2026 20:17

Rio - O ator Cristo Fernández pode se tornar jogador de futebol em breve. Conhecido por interpretar o jogador Dani Rojas na série "Ted Lasso", mexicano realizou testes no El Paso Locomotive, uma equipe americana que fica em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. Ele aguarda o resultado, que deve ser divulgado nesta semana, segundo a imprensa americana.

Cristo Fernández disputou um amistoso de pré-temporada pelo El Paso Locomotive, que disputa a USL Championship, a segunda liga principal de futebol nos Estados Unidos. Ele atuou por 30 minutos contra o New Mexico United. Além disso, o ator também participou de um amistoso pelo Chicago Fire II e chegou a marcar um gol na vitória sobre o Forward Madison FC, da USL League One.

O El Paso Locomotive disputa a USL Championship, a segunda liga principal dos Estados Unidos, atrás da Major League Soccer (MLS), que é considerada a elite do futebol no país. Não existe rebaixamento nos Estados Unidos porque sistema de esportes opera com base no modelo de franquias. Desde 2013, existe uma parceria entre as ligas. Já o Chicago Fire II disputa a MLS Next Pro, que é uma liga de desenvolvimento filiada à MLS, semelhante ao que ocorre entre a NBA e a G-League.

Sobre a série 'Ted Lasso'

Apesar da temática de futebol, a série segue a vida de Ted Lasso e aborda a importância das relações e saúde mental no esporte. Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, é um técnico de futebol americano que se encontra em uma dificuldade no relacionamento com a esposa. Ele decide aceitar um convite para treinar um time de futebol, na Inglaterra, mesmo sem experiência.

Entretanto, a contratação de Ted Lasso não passava de uma vingança da dona do AFC Richmond, Rebecca Walton (interpretada pela atriz Hannah Waddingham). A proprietária desejada destruir o legado do ex-marido após descobrir uma traição no relacionamento. Lasso, no entanto, adquire experiência aos poucos e conquista a dona, o vestiário e os torcedores do clube inglês.

Na série, Cristo Fernández interpreta o carismático atacante mexicano Dani Rojas. Em 2021, "Ted Lasso" recebeu 20 indicações para o Emmy Awards (recorde para uma série estreante). A série conquistou quatro premiações: melhor série, melhor ator principal (Jason Sudeikis), melhor atriz coadjuvante (Hannah Waddingham) e melhor ator coadjuvante (Brett Goldstein).